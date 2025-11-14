Именно на эскроу-счёте хранятся деньги покупателя, пока продавец не выполнит условия сделки, которые прописаны в договоре. Таким образом, застройщики могут получить средства только после

Именно на эскроу-счёте хранятся деньги покупателя, пока продавец не выполнит условия сделки, которые прописаны в договоре. Таким образом, застройщики могут получить средства только после выполнения обязательств. Во Владимирском отделении Банка России сообщают, что с начала использования механизма проектного финансирования 9508 жителей области улучшили свои жилищные условия. За завершённые объекты застройщики получили почти 34 миллиарда рублей.