Президент Владимир Путин отметил заслуги двух выдающихся специалистов из Владимирской области. Им было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Об этом поделились в правительстве области. Высокой награды удостоены Валентина Гужова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Владимирской школы №25, и Наталья Тарасова, которая занимает аналогичную должность во Владимирской гимназии №3.