Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, предлагающий штрафовать автомобилистов за вождение без полиса ОСАГО всего один раз в сутки. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Новый документ разработан, чтобы водители не получали сразу несколько штрафов с разных камер фотовидеофиксации. В связи с модернизацией сервиса центров автоматизированной фиксации административных правонарушений, функционирующих на базе системы «Паутина», было предложено установить срок вступления данного закона в силу с 1 сентября 2026 года. Однако большинство депутатов высказалось за то, чтобы документ начал действовать раньше.На настоящий момент более семи миллионов машин (примерно 10% всех автомобилей) ездят по дорогам нашей страны без ОСАГО. Штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей. За повторное нарушение придётся заплатить от трёх до пяти тысяч рублей.«Напомню, что полис ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности для водителей. Страховка компенсирует ущерб, который наносится другим лицам в результате ДТП: повреждённой машине, имуществу или вреду здоровью. Порядок есть порядок. И его надо наводить во всех сферах. Однозначно», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.