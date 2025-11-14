Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, предлагающий штрафовать автомобилистов за вождение без полиса ОСАГО всего один раз в сутки.
Российские парламентарии в первом чтении приняли законопроект, предлагающий штрафовать автомобилистов за вождение без полиса ОСАГО всего один раз в сутки. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.
Новый документ разработан, чтобы водители не получали сразу несколько штрафов с разных камер фотовидеофиксации. В связи с модернизацией сервиса центров автоматизированной фиксации административных правонарушений, функционирующих на базе системы «Паутина», было предложено установить срок вступления данного закона в силу с 1 сентября 2026 года. Однако большинство депутатов высказалось за то, чтобы документ начал действовать раньше.
На настоящий момент более семи миллионов машин (примерно 10% всех автомобилей) ездят по дорогам нашей страны без ОСАГО. Штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей. За повторное нарушение придётся заплатить от трёх до пяти тысяч рублей.
«Напомню, что полис ОСАГО — это обязательное страхование автогражданской ответственности для водителей. Страховка компенсирует ущерб, который наносится другим лицам в результате ДТП: повреждённой машине, имуществу или вреду здоровью. Порядок есть порядок. И его надо наводить во всех сферах. Однозначно», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.