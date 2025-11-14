Во Владимире активно ведутся работы по реставрации значимого городского объекта — памятника князю Владимиру. Городские власти уверяют, что памятник будет сдан до конца года. Напомним,

Во Владимире активно ведутся работы по реставрации значимого городского объекта — памятника князю Владимиру. Городские власти уверяют, что памятник будет сдан до конца года. Напомним, реставрацию памятника князю Владимиру проводит ярославский индивидуальный предприниматель Антон Герасимов. Стоимость контракта составляет около 8 миллионов рублей. Дмитрий Еропов, и.о. начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира До выходных проходит полировка,