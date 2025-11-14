Он обвиняется в хищении 680 тысяч рублей.

Во Владимирской области будут судить 21-летнего курьера телефонных мошенников. Этот гражданин Киргизии обвиняется в хищении 680 тысяч рублей у доверчивых жителей региона. Подробности рассказали вПо данным следствия, мужчина, имея долги, приехал в Подмосковье и через интернет связался с сообщниками, чтобы обманывать людей. В мае 2025 года его подельник звонил жертвам, представляясь сотрудником «Госуслуг». Он сообщал 44-летней жительнице Владимира и 81-летней муромской пенсионерке, что их аккаунты взломаны, а деньги якобы уходят на финансирование терроризма.Звонивший убеждал женщин передать сбережения для «декларирования», чтобы их не изъяли спецслужбы. При этом деньги советовал спрятать в сумки среди вещей для конспирации. Жертвы, поверив обманщикам, передали 180 и 500 тысяч рублей через таксистов, которые не знали о содержимом посылок.Курьер успел передать сообщнику 180 тысяч рублей, оставив себе часть в качестве гонорара. Однако при получении второй «посылки» он был задержан правоохранителями и не успел распорядиться похищенными средствами.Уголовное дело направлено в Муромский городской суд. Обвиняемому грозит реальный срок лишения свободы со штрафом. Дело в отношении остальных участников преступной группы выделено в отдельное производство.