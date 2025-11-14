Мемориал на площади Победы после длительного ремонта был открыт для владимирцев. 14 ноября строительный забор, ограждавший памятник на время ремонта, был наконец-то убран. Обновленный

Мемориал на площади Победы после длительного ремонта был открыт для владимирцев. 14 ноября строительный забор, ограждавший памятник на время ремонта, был наконец-то убран. Обновленный мемориал встретил горожан зажженным Вечным огнем, новой плиткой, а также установленными звездой и венком. На момент съемки этого материала рабочие убирали остатки стройматериалов. К слову, ремонт не завершен до конца. На