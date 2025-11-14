Новый взгляд на Владимиро-Суздальскую землю и черный фон как философская деталь. Во Владимире в городском культурно-выставочном пространстве «Галерея 4-6» открылась экспозиция священника и

Новый взгляд на Владимиро-Суздальскую землю и черный фон как философская деталь. Во Владимире в городском культурно-выставочном пространстве «Галерея 4-6» открылась экспозиция священника и художника Григория Парфенова под названием «Впечатления». Только через 4 года после получения профессионального художественного образования импрессионист стал деятелем искусства. После прохождения обучения во Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии Григорий Парфенов стал настоятелем, строителем