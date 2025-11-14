Жил-был мужик-овцевод, и была у него проблемка: каждую ночь приходила стая серых волков, рвала на части сторожевых собак и уносила овец.
Пошел как-то раз мужик на базар за очередной собакой, и видит: стоит такой себе дедок, держит в руках маааахонькую, жалкую такую собачонку и табличку: Собака-барабака - лучшее средство от волков! 1000$, если не справиться - возвращаю 2000$
Мужик удивился, но от отчаяния решил попробовать и принес ее в отару.
Ночь. Бегут волки за овцами. Вдруг самая старая волчица резко остановилась, и давай поворачивать назад. Молодые волки ее спрашивают, ты мол, чего, жрать ведь охота. А она им говорит:
- Да вы че, сдурели, там ведь собака-барабака!
А они отвечают:
- Так она же маленькая, плюгавенькая, мы ее порвем, как Тузик тряпку!
