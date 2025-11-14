Издание доступно уже в продаже в популярных книжных сетях и онлайн-магазинах.

Российское издательство «Альпина.Дети» совместно с компанией СИБУР и экоактивисткой Анастасией Мицкевич представили новый проект — детскую книгу «Ася и волшебные очки. Экосекреты и экосоветы». Издание доступно уже в продаже в популярных книжных сетях и онлайн-магазинах.Эта увлекательная история повествует о девочке Асеньке, которая проводит каникулы у бабушки в деревне. Там героине открываются секреты разумного потребления ресурсов и заботы о природе. Благодаря волшебным очкам девочка видит, куда отправляются отходы, откуда берется вода и что происходит с вещами после окончания срока эксплуатации.Автор книги Анастасия Мицкевич уверена, что воспитание экологической грамотности начинается с детства. Книга предназначена для совместных занятий родителей и детей, помогая ребенку усвоить важные принципы охраны природы.Издатель подчеркивает, что произведение позволит малышам легко освоить непростые понятия: цикл переработки, загрязнение планеты, экосбережение и многое другое. Иллюстративный материал сделает чтение еще интереснее и познавательнее.«Ярко проиллюстрированная, содержательная книга «Ася и волшебные очки» позволяет донести до детской аудитории сложные концепции, такие как вторичная переработка отходов, День экологического долга и многие другие», — добавила Дарья Мезурнишвили, старший менеджер по экологическим коммуникациям, СИБУР.Книга доступна широкому кругу читателей и уже вызвала живой отклик у детских психологов и педагогов. Родители смогут объяснить ребенку базовые знания о том, как правильно обращаться с ресурсами Земли и заботиться о планете, используя яркие иллюстрации и простой сюжет.