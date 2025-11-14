Женщина взяла мальчика под опеку в конце 90-х.

В Гусь-Хрустальном Владимирской области прокуратура помогла местной жительнице подтвердить, что она воспитывала в детстве военнослужащего, пропавшего без вести в ходе СВО. ПодробностиЖенщина взяла мальчика под опеку в конце 90-х, воспитывала его до совершеннолетия, поскольку биологическая мать была лишена родительских прав и не участвовала в его жизни. В 2025 году её приёмный сын заключил контракт и отправился на спецоперацию, где и пропал.Для получения положенных выплат и компенсаций потребовалось юридическое подтверждение того, что женщина воспитывала его более пяти лет до совершеннолетия. Прокуратура содействовала в подготовке необходимых документов и обращении в суд, а ход дела остается на контроле ведомства.