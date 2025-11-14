Для завершения работ до конца года подрядчик построит временное укрытие с тепловыми пушками.

Ремонт памятника князю Владимиру подходит к концу. Об этом .Рабочая группа, состоящая из депутатов, общественников и ветеранов, проверила ход работ. Уже установлена половина гранитных плит, второй ярус полностью готов, и на следующей неделе начнется монтаж третьего. Для завершения работ до конца года подрядчик построит временное укрытие с тепловыми пушками.Скульптор Игорь Черноглазов отметил, что ириновский гранит идеально сочетается с бронзовой скульптурой, а новый метод крепления плит обеспечит их долговечность.