Сын спрашивает у мамы верблюдицы: - Мама, а для чего у нас такие длинные уродливые ноги, да еще и с безобразными огромными копытами?
- Для того, сынок, чтобы мы могли передвигаться по пустыне и не увязнуть в песках.
- Мама, а почему у нас на спине два таких уродливых бугра?
- Для того, сынок, чтобы мы могли долго передвигаться по пустыне и не умереть от жажды и голода.
- А для чего нам долго передвигаться по пустыне?
- Для того, чтобы мы перевозили грузы и люди могли снаряжать караваны.
- Так зачем же нам весь этот тюнинг в зоопарке?
