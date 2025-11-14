Ремонтные работы памятника князю Владимиру на смотровой площадке в областном центре идут полным ходом, сообщают в администрации города. Установлено около половины облицовочных гранитных

Ремонтные работы памятника князю Владимиру на смотровой площадке в областном центре идут полным ходом, сообщают в администрации города. Установлено около половины облицовочных гранитных плит – завершён второй ярус. Специалисты полируют гранитные элементы третьего яруса, а их монтаж начнётся уже на следующей неделе. И.о. начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов сообщил, что работы должны завершится в