Церемония прощания прошла на Аллее героев городского кладбища.

В Меленковском округе Владимирской области 13 ноября простились с 22-летним Арсением Додуновым. По , он погиб 8 ноября 2024 года, исполняя обязанности военной службы в зоне СВО.Церемония прощания прошла на Аллее героев городского кладбища. Присутствовали родные, близкие, друзья, а также представители администрации округа и военкомата, выразившие соболезнования.Захоронение состоялось с воинскими почестями: под российский гимн, с флагом и салютом.