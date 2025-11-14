Авария произошла 14 ноября, в 2.45, у деревни Перново Петушинского района. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 30-летний водитель «Мазды» ехал в сторону Киржача. Он не

Авария произошла 14 ноября, в 2.45, у деревни Перново Петушинского района. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 30-летний водитель «Мазды» ехал в сторону Киржача. Он не справился с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. В результате водителя иномарки и его 26-летнего пассажира с травмами увезли в больницу. Одному из пострадавших потребовалась деблокировка.