Двое двое 41-летних мужчин оставили в интернете комментарии под новостью об атаке на Крымский мост.

Во Владимире и Суздале жители предстанут перед судом по обвинению в публичном оправдании терроризма. Следственные органы , что двое 41-летних мужчин оставили в интернете комментарии под новостью об атаке на Крымский мост.По мнению следствия, их высказывания содержали признаки оправдания террористических действий. В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по статье 205.2 УК РФ, предусматривающей ответственность за публичное оправдание терроризма с использованием сети «Интернет».Мужчины были арестованы. Расследование одного из дел уже завершено и передано в суд, по второму делу следственные действия продолжаются.