Госдума приняла важные изменения в законодательство, касающиеся ужесточения ответственности за склонение несовершеннолетних к диверсиям и терроризму. Эти меры направлены на усиление безопасности страны и защиту граждан, включая жителей Владимирской области, от необдуманных поступков. Подробности рассказали вТеперь за склонение детей к диверсиям предусмотрено пожизненное лишение свободы, что является самым строгим наказанием. Также отменены сроки давности по всем диверсионным преступлениям, что означает возможность привлечения к ответственности независимо от времени совершения деяния.Закон устанавливает запрет на условное осуждение за участие в диверсионных сообществах и ограничивает право на условно-досрочное освобождение (УДО) для лиц, совершивших такие преступления. Организаторы диверсионно-террористических сообществ будут нести ответственность не только за их создание и руководство, но и за все совершенные в их рамках преступления.Особое внимание уделено предотвращению вовлечения молодежи: уголовная ответственность за умышленные диверсионно-террористические преступления, представляющие особую опасность для общества, теперь наступает с 14 лет. Эти изменения призваны укрепить систему безопасности и предотвратить вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность на всей территории России, включая Владимирскую область.