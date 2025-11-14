26-летний Манучерх Умеджонович Шобеков больше не исполняет обязанности главного врача Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Руководителем Центра назначен

26-летний Манучерх Умеджонович Шобеков больше не исполняет обязанности главного врача Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Руководителем Центра назначен Анатолий Иванович Ильин. Информация появилась на сайте медицинского учреждения. Анатолий Иванович Ильин – заслуженный врач РФ, президент Врачебной палаты Владимирской области. С 1991 по 1999 год он возглавлял департамент здравоохранения Администрации Владимирской области. Анатолий Иванович