Один приятель говорит другому:
- Ах, черт, кошелек забыл, а мне десятки не хватает. Одолжишь?
- Ну, держи.
На следующий день.
- Я тебе десятку должен?
- Да.
- Опять я кошелек забыл. Одолжи еще 40, буду тебе ровно полста должен.
- Ну, хорошо.
На следующий день.
- Я тебе 50 рублей должен?
- Да.
- Опять я сегодня без кошелька. Давай, ты мне еще 150 займешь, а я уж тебе 200 тогда отдам.
- Ну, ладно.
На следующий день.
- Я тебе 200 должен?
- Ну, конечно.
- Давай я уж у тебя для ровного счета еще 300 займу и потом сразу полтыщи отдам.
- Ну что ж делать, давай.
На следующий день.
- Я тебе 500 должен?
- Нет!
