В Муроме завершено расследование уголовного дела в отношении местного 55-летнего жителя, обвиняемого в незаконном обороте табачной продукции. Мужчине инкриминируется хранение и перевозка с

В Муроме завершено расследование уголовного дела в отношении местного 55-летнего жителя, обвиняемого в незаконном обороте табачной продукции. Мужчине инкриминируется хранение и перевозка с целью сбыта немаркированных сигарет в крупном размере. По данным СК РФ по Владимирской области, с марта 2023 года обвиняемый через мессенджеры и в Москве закупал дешевые контрафактные сигареты без маркировки. Товар он