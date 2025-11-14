Женщина уже не первый раз нападает на супруга.

Ковровская прокуратура передала в суд уголовное дело 51-летней местной жительницы. Женщину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) после того, как она ударила своего мужа ножом в живот. ПодробностиИнцидент произошел в ночь с 25 на 26 сентября. Супруги, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорились после того, как мужчина заявил о намерении развестись. Словесный конфликт перерос в драку, и женщина схватилась за нож.Испугавшись последствий, обвиняемая сама вызвала скорую помощь. Медики оперативно госпитализировали пострадавшего. Женщина полностью признала свою вину.Примечательно, что это не первый подобный случай. В 2012 году она уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье за нанесение ножевого ранения тому же супругу, получив тогда 2 года лишения свободы условно. Предыдущая судимость на данный момент погашена. Теперь дело вновь будет рассмотрено Ковровским городским судом.