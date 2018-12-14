Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сейчас находится в больнице. Ольге
Бухаровой предстоит перенести плановую операцию, но она не хочет раскрывать всех
подробностей.
Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сейчас находится в больнице. Ольге
Бухаровой предстоит перенести плановую операцию, но она не хочет раскрывать всех
подробностей.
Девушка сообщила, что простудилась перед операцией, но врачи
намерены провести ее в любом случае. Ольга также рассказала о своем самочувствии.
"Не хочу драматизировать, но мне очень плохо", – написала она. Причину хирургического
вмешательства Бухарова так и не назвала. Лариса Гузеева тоже никак не комментирует
состояние своей дочери.
Возможно, причиной болезни девушки стали душевные
переживания. Осенью этого года Ольга потеряла свою бабушку. Кроме того, она
недавно разорвала отношения с любимым человеком. Все эти трагические события могли привести к депрессии. В соцсетях Бухарова стала чаще публиковать
посты с печальными текстами. Она назвала себя "мертвой девочкой с мертвыми
мечтами".
Ольга очень любит экспериментировать со своей внешностью: у девушки
есть пирсинг и татуировки. Сама Лариса Гузеева очень спокойно относится к внешнему
виду наследницы и старается не вмешиваться в ее личную жизнь. Недавно она даже
защитила свою дочь от недовольных комментаторов. "Не болтайте. По-другому даже не
могу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводу
тату. Это не мое дело", – написала телеведущая.