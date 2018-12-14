Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сейчас находится в больнице. Ольге Бухаровой предстоит перенести плановую операцию, но она не хочет раскрывать всех подробностей.

Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой сейчас находится в больнице. ОльгеБухаровой предстоит перенести плановую операцию, но она не хочет раскрывать всехподробностей.Девушка сообщила, что простудилась перед операцией, но врачинамерены провести ее в любом случае. Ольга также рассказала о своем самочувствии."Не хочу драматизировать, но мне очень плохо", – написала она. Причину хирургическоговмешательства Бухарова так и не назвала. Лариса Гузеева тоже никак не комментируетсостояние своей дочери.Возможно, причиной болезни девушки стали душевныепереживания. Осенью этого года Ольга потеряла свою бабушку. Кроме того, онанедавно разорвала отношения с любимым человеком. Все эти трагические события могли привести к депрессии. В соцсетях Бухарова стала чаще публиковатьпосты с печальными текстами. Она назвала себя "мертвой девочкой с мертвымимечтами".Ольга очень любит экспериментировать со своей внешностью: у девушкиесть пирсинг и татуировки. Сама Лариса Гузеева очень спокойно относится к внешнемувиду наследницы и старается не вмешиваться в ее личную жизнь. Недавно она дажезащитила свою дочь от недовольных комментаторов. "Не болтайте. По-другому даже немогу сказать. Никогда не делаю замечаний ни по поводу пирсинга, ни по поводутату. Это не мое дело", – написала телеведущая.