Торжественное мероприятие прошло в рамках Акции "Мы - граждане России!"

В рамках общероссийской Акции «Мы - граждане России!», посвященной Дню Конституции, в областном центре 33 региона двадцать пять юных владимирцев в торжественной обстановке получили главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.На торжественное мероприятие были приглашены школьники, достигшие успехов в спортивной, творческой и общественной жизни, призеры олимпиад, лауреаты всероссийских конкурсов. Вместе с ребятами пришли их родители и педагоги.Начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Владимиру Денис Батманов перед началом церемонии рассказал юным гражданам об истории возникновения паспорта, об основном законе государства Конституции, о правах и обязанностях, сопряженных с гордым званием Гражданина Российской Федерации. В напутственном слове Денис Батманов пожелал ребятам стать достойными гражданами великой страны.С приветственной речью к присутствующим обратилась глава города Владимира Ольга Деева, которая подчеркнула, что день получения паспорта — особенное событие, ведь это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Глава города пожелала ребятам новых достижений, которые в будущем, возможно, помогут внести их имена в историю города.