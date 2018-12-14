Чтобы оптимизировать работу интернет-магазина, предприниматели рано или поздно приходят к выводам, что нет нужды самим заниматься формированием и отправкой заказов.

Логистику выгоднее отдать на аутсорсинг компаниям, оказывающим услуги складского хранения и транспортной отправки. Таким образом, освобождаются внутренние ресурсы компании-продавца и отпадает нужда в найме большого штата сотрудников.

Компания 3DLogistic предлагает фулфилмент для интернет магазинов на выгодных условиях сотрудничества. Предприятие способно решать комплексные задачи по логистике и обслуживанию клиентской базы. Фактически интернет-магазинам не потребуется организация отдельных помещений под склады и обработку заказов. Весь цикл работы с товаром и клиентами ложится на плечи 3DLogistic.

Складские комплексы для фулфилмента располагаются вблизи МКАД. Это обеспечивает оперативную доставку товаров на склад и дальнейшую адресную отправку к покупателям. Все, что нужно от интернет-магазина – просто передавать сведения о заказах в отдельный операторский центр 3DLogistic. Здесь все заявки покупателей и поставщиков проходят обработку и поступают в соответствующую внутреннюю службу. Товары хранятся на собственных складах под ответственное хранение и, по мере надобности, отправляются напрямую к заказчикам.

Фулфилмент позволяет существенно снизить расходы на организацию и высвобождает средства на развитие бизнеса через Интернет. Вместо того, чтобы тратиться на дорогую аренду или приобретение складов, предприниматели смогут без лишних проблем заняться своими делами, не тратя время на заботу о поставках и работе с персоналом.

Услугами 3DLogistic пользуются как крупные компании, так и частные предприниматели. Они ценят четкую и слаженную работу аутсорсинг-центра, а также отдают предпочтение качественности и доступности предоставляемых услуг.