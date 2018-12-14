Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилею супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет, и подарок должен
соответствовать значительности даты.
Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилею супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет, и подарок должен
соответствовать значительности даты.
Певица Анжелика Варум отметит 50-летие 26 мая, а заботливый супруг уже приготовил сюрприз. Правда, частично его рассекретил.
"Дом куплю. Пока не скажу, где. Большой", —
поделился планами артист. На подарок музыкант потратит несколько миллионов
рублей.
Варум пока не раскрывает планы,
касающиеся юбилея. Скорее всего, это будет праздник для друзей, а также несколько
сольных концертов.
Анжелика не любит вспоминать о недавнем кризисе в отношениях
с мужем. Она уверена, что у каждой пары бывают трудности.
"Семейная жизнь – это процесс. Со своими взлетами, падениями и опять
взлетами", – подчеркнула звезда. Пережив свой сложный период, артисты выпустили совместный клип под названием "На паузе".
Предполагается, что щедрый презент станет ответом на подарок Варум, который она преподнесла мужу по случаю
50-летия. Певица порадовала любимого роскошной машиной Maserati, напоминает .
Поклонники принялись гадать, где расположен дом, купленный для жены. В последние годы Леонид и
Анжелика проводят много времени в США, где живет их дочь. При этом музыканты признавались, что любят спокойный отдых за рубежом, а жить и
работать предпочитают в России. И все же фанаты Агутина склоняются к тому, что он купил жилье в Америке или Европе.