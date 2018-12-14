Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилею супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет, и подарок должен соответствовать значительности даты.

Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилею супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет, и подарок долженсоответствовать значительности даты.Певица Анжелика Варум отметит 50-летие 26 мая, а заботливый супруг уже приготовил сюрприз. Правда, частично его рассекретил."Дом куплю. Пока не скажу, где. Большой", —поделился планами артист. На подарок музыкант потратит несколько миллионоврублей.Варум пока не раскрывает планы,касающиеся юбилея. Скорее всего, это будет праздник для друзей, а также несколькосольных концертов.Анжелика не любит вспоминать о недавнем кризисе в отношенияхс мужем. Она уверена, что у каждой пары бывают трудности."Семейная жизнь – это процесс. Со своими взлетами, падениями и опятьвзлетами", – подчеркнула звезда. Пережив свой сложный период, артисты выпустили совместный клип под названием "На паузе".Предполагается, что щедрый презент станет ответом на подарок Варум, который она преподнесла мужу по случаю50-летия. Певица порадовала любимого роскошной машиной Maserati, напоминает .Поклонники принялись гадать, где расположен дом, купленный для жены. В последние годы Леонид иАнжелика проводят много времени в США, где живет их дочь. При этом музыканты признавались, что любят спокойный отдых за рубежом, а жить иработать предпочитают в России. И все же фанаты Агутина склоняются к тому, что он купил жилье в Америке или Европе.