Сенат Конгресса США в четверг принял резолюцию, из которой следует, что вина в гибели журналиста Джамаля Хашогги лежит на наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бен Сальман Аль Сауде.

Сенат Конгресса США в четверг принял резолюцию, из которой следует, что вина в гибели журналиста Джамаля Хашогги лежит на наследном принце Саудовской Аравии Мухаммеде бен Сальман Аль Сауде.Как отмечает ТАСС, резолюция была принята сенаторами единогласно, в ней, кроме обвинения принца, содержится призыв к саудовским властям привлечь всех причастных к ответственности.