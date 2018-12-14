Зарубежные таблоиды вовсю рассказывают о новом романтическом увлечении голливудской актрисы. Анджелина Джоли стала проводить много времени с популярным музыкантом Джаредом Лето.

Зарубежные таблоиды вовсю рассказывают о новом романтическомувлечении голливудской актрисы. Анджелина Джоли стала проводить много времени с популярныммузыкантом Джаредом Лето.Один из источников, близких к звезде, сообщил, что всеначалось, когда Лето предложил Джоли исполнить роль в его новом проекте. "Нескольконедель назад Джаред позвонил Анджелине, чтобы обсудить кино, над которым онсейчас работает. Он хотел, чтобы она сыграла в нем одну из ролей. С тех порони стали проводить больше времени вместе – сначала как друзья, но вскоре ихотношения стали романтическими. Джоли поняла, что она испытывает к своему коллегесильные чувства", – утверждает он.Источник добавил, что музыкант "помог актрисе эмоционально восстановитьсяпосле развода с Брэдом Питтом". Именно благодаря Лето, "не сломалась". "Джаредстал часто бывать у нее дома, он практически переехал к ней. Энджи надеется,что когда судебные разбирательства об опеке закончатся, она сможет публичнозаявить о своих новых отношениях", – настаивает он.Однако эту историю уже успел опровергнуть другой близкий другактрисы. На самом деле звезду сейчас "совсем не интересуют свидания", потому что все еевнимание сосредоточено на детях. Недавно ей наконец удалось подписать сБрэдом Питтом соглашение по опеке над шестью наследниками. Изначально требовала единоличную опеку, заявляя, что у еемужа серьезные проблемы с алкоголем. Однако артист прошел лечение и поборол пагубную привычку. Звезда "Бойцовского клуба" наконец может общаться с детьми без посторонних изабирать их к себе настолько времени, насколько они сами захотят.