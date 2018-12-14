Зарубежные таблоиды вовсю рассказывают о новом романтическом
увлечении голливудской актрисы. Анджелина Джоли стала проводить много времени с популярным
музыкантом Джаредом Лето.
Зарубежные таблоиды вовсю рассказывают о новом романтическом
увлечении голливудской актрисы. Анджелина Джоли стала проводить много времени с популярным
музыкантом Джаредом Лето.
Один из источников, близких к звезде, сообщил, что все
началось, когда Лето предложил Джоли исполнить роль в его новом проекте. "Несколько
недель назад Джаред позвонил Анджелине, чтобы обсудить кино, над которым он
сейчас работает. Он хотел, чтобы она сыграла в нем одну из ролей. С тех пор
они стали проводить больше времени вместе – сначала как друзья, но вскоре их
отношения стали романтическими. Джоли поняла, что она испытывает к своему коллеге
сильные чувства", – утверждает он.
Источник добавил, что музыкант "помог актрисе эмоционально восстановиться
после развода с Брэдом Питтом". Именно благодаря Лето, "не сломалась". "Джаред
стал часто бывать у нее дома, он практически переехал к ней. Энджи надеется,
что когда судебные разбирательства об опеке закончатся, она сможет публично
заявить о своих новых отношениях", – настаивает он.
Однако эту историю уже успел опровергнуть другой близкий друг
актрисы. На самом деле звезду сейчас "совсем не интересуют свидания", потому что все ее
внимание сосредоточено на детях. Недавно ей наконец удалось подписать с
Брэдом Питтом соглашение по опеке над шестью наследниками. Изначально требовала единоличную опеку, заявляя, что у ее
мужа серьезные проблемы с алкоголем. Однако артист прошел лечение и поборол пагубную привычку. Звезда "Бойцовского клуба" наконец может общаться с детьми без посторонних и
забирать их к себе настолько времени, насколько они сами захотят.