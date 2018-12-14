Грубо проведенный обряд крещения засняли на видео свидетели.
Батюшка силой заталкивал девочку в купель, не обращая внимания на плач ребенка.
Грубо проведенный обряд крещения засняли на видео свидетели.
Батюшка силой заталкивал девочку в купель, не обращая внимания на плач ребенка.
Соцсети бурно обсуждают видео с участием иерея
Свято-Георгиевского женского монастыря в Ессентуках Илии Семилетова. На кадрах
видно, как священник держит девочку за голову и с силой окунает ее в чан с
водой. Присутствовавшие на таинстве крещения родственники не остановили батюшку, несмотря
на то, что ребенок плакал и сопротивлялся.
В Пятигорской епархии пояснили, что видео было снято два
года назад. При этом родственники девочки заявляют, что претензий к батюшке не
имеют – мол, девочка впервые была в храме и испугалась, а священнослужитель
просто исполнил таинство . Тем не менее, иерей
Илия был освобожден от должности священника храма Свято-Георгиевского женского
монастыря, отстранен от совершения богослужений и отчислен за штат епархии, заявили
в пресс-службе.
Представитель епархии протоиерей Михаил заявил, что батюшка
не ударил ребенка головой о купель во время , как об этом сообщалось ранее. "Просто
он резко ее окунал в воду с достаточно жестким и, возможно, избыточным
применением силы. Мне кажется, это можно было сделать гораздо более мягко и
корректно. Это, конечно, нехорошо и выглядит просто ужасающе", —
прокомментировал видеозапись обряда крещения священнослужитель. Протоиерей добавил, что Семилетов
ожидает решения церковного суда, передает .