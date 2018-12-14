Грубо проведенный обряд крещения засняли на видео свидетели. Батюшка силой заталкивал девочку в купель, не обращая внимания на плач ребенка.

Грубо проведенный обряд крещения засняли на видео свидетели.Батюшка силой заталкивал девочку в купель, не обращая внимания на плач ребенка.Соцсети бурно обсуждают видео с участием иереяСвято-Георгиевского женского монастыря в Ессентуках Илии Семилетова. На кадрахвидно, как священник держит девочку за голову и с силой окунает ее в чан сводой. Присутствовавшие на таинстве крещения родственники не остановили батюшку, несмотряна то, что ребенок плакал и сопротивлялся.В Пятигорской епархии пояснили, что видео было снято двагода назад. При этом родственники девочки заявляют, что претензий к батюшке неимеют – мол, девочка впервые была в храме и испугалась, а священнослужительпросто исполнил таинство . Тем не менее, иерейИлия был освобожден от должности священника храма Свято-Георгиевского женскогомонастыря, отстранен от совершения богослужений и отчислен за штат епархии, заявилив пресс-службе.Представитель епархии протоиерей Михаил заявил, что батюшкане ударил ребенка головой о купель во время , как об этом сообщалось ранее. "Простоон резко ее окунал в воду с достаточно жестким и, возможно, избыточнымприменением силы. Мне кажется, это можно было сделать гораздо более мягко икорректно. Это, конечно, нехорошо и выглядит просто ужасающе", —прокомментировал видеозапись обряда крещения священнослужитель. Протоиерей добавил, что Семилетовожидает решения церковного суда, передает .