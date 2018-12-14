Семейные скандалы знаменитостей уже, казалось бы, не способны удивить общественность. Однако откровения жены полузащитника московского Спартака Дениса Глушакова могут шокировать даже самого закаленного читателя Дни.ру.

Семейные скандалы знаменитостей уже, казалось бы, не способны удивить общественность. Однако откровения жены полузащитника московского "Спартака" Дениса Глушакова могут шокировать даже самого закаленного читателя "Дни.ру".Дарья Глушакова заявила, что из-за угроз мужа не чувствует себя в безопасности, передает "". "Дети сейчас со мной. Он видится с ними, да. Но после последних событий и того, что он вообще творит, я уже боюсь за себя и за жизнь детей", – рассказала девушка.Супруга спортсмена отметила, что аудиозаписи с угрозами не являются поддельными, пишет . "Это его слова. Он периодически угрожает, постоянно какие-то звонки, все время пишет на диктофон, причём нас всех", – добавила Глушакова.Ранее чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд прокомментировал информацию об угрозах в адрес супруги Дарьи. Эксперт не исключает, что женщина могла сама спровоцировать игрока на подобное поведение.Спортсмен отметил, что семья – интимная сфера жизни для каждого человека. Он допускает, что в истории с все не так, как освещается."Сейчас говорят, что Глушаков угрожал жене, а может, все наоборот. Отношусь к происходящему отрицательно и не хочу вмешиваться в семейные дела Дениса не только как футболиста, но и как человека. Что он, убил бывшую жену, что ли?" – цитирует Рейнгольда RT. По его словам, в деле с разводом футболиста с супругой "пока никто ничего не доказал".