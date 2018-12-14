Чтобы праздник не обернулся трагедией. Сотрудники МЧС в преддверии Нового года взялись за проверку магазинов пиротехники. Изучают документы, общаются с продавцами и смотрят за пожарной безопасностью. Только во Фрунзенском районе Владимира уже открылись 4 специализированных точки по продаже фейерверков, и это не считая крупных торговых центров. Откуда везут пиротехнику и безопасно ли её покупать?

Чтобы праздник не обернулся трагедией. Сотрудники МЧС в преддверии Нового года взялись за проверку магазинов пиротехники. Изучают документы, общаются с продавцами и смотрят за пожарной безопасностью. Только во Фрунзенском районе Владимира уже открылись 4 специализированных точки по продаже фейерверков, и это не считая крупных торговых центров. Откуда везут пиротехнику и безопасно ли её покупать?С проверкой сотрудники МЧС обходят все пиротехнические магазины. Торговые точки с фейерверками перед Новым годом появляются на каждом шагу. В этом фургончике товар ещё даже не разгрузили. Документов на продукцию пока нет, пожарную сигнализацию не сделали. А если начнётся пожар, даже потушить его продавцы не смогут.- Что-то у вас огнетушитель такой, старенький. Надо заменить. Скажите руководителю.- Передам.- Потому что он уже не сработает.Штрафовать эту торговую точку сотрудники МЧС пока не будут, ведь работать она не начала. Продавец уверяет, огнетушитель заменят, сигнализацию поставят уже сегодня, а документы на фейерверки вот-вот привезут. Как работать с пожароопасным товаром - знают.Екатерина Сипина, продавец-консультант магазина фейерверков: "Вот сюда, который самый безопасный: хлопушки и всё остальное. Более крупный, более серьёзный товар - вот на этих полках. Я никуда не отхожу, а все коробки, они будут под стеллажами, чтобы ни ребёнок, никто не мог достать. Ну и здесь сухое место, чтобы никаких зажигалок, ни сигарет".Рейд по магазинам пиротехники - профилактический. Сотрудники МЧС каждый день мониторят новые точки продажи фейерверков, в первую очередь, из соображений безопасности. Проверяют, знакомы ли продавцы с инструкциями, есть ли средства пожаротушения и документы на товар.Максим Кисленко, старший инспектор надзорной деятельности по Фрунзенскому району: "Основные нарушения в том, что руководители не проходят обучение по программе пожарно-технического минимума, то есть, не обучены. Иногда встречаются случаи, что отсутствует сертификация на продукцию. На момент проверки не было на торговой точке, но потом привозят, довозят, появляется. Основные нарушения: это нарушение требований к путям эвакуации и хранения пиротехнических изделий".В этом магазине к новогодним праздникам уже готовы. Спросом пользуется всё, особенно у детей. Только вот продавать пиротехнику можно лицам от 16-ти лет. Школьники приходят в магазин за петардами без родителей, и уходят ни с чем.Евгения Воробьёва, продавец-консультант магазина фейерверков: "Это часто. Они на нас обижаются, они на нас ругаются, но без родителей, без взрослых не продается до 16-ти лет - нет. Только с паспортом".Кстати, о самих фейерверках, под русскими наклейками скрывается китайский товар. Любой салют на владимирских полках родом из Поднебесной. У нас в стране делают только хлопушки и бенгальские свечи. Для более серьёзных новогодних стрелялок, как говорят специалисты, климат не подходит - слишком влажно. Воздух в производственных помещениях, конечно, можно сделать суше, но это усложнит производство и отразится на цене. А ведь уже сейчас бюджетный фейерверк стоит не меньше тысячи, а салют премиум-класса может обойтись и в 40 тысяч рублей.Андрей Кульков, управляющий магазина: "Цена, она не от количества залпов, она от мощности зависит. Чем мощнее, тем выше, соответственно, диаметр разрыва больше, высота".Популярностью у владимирцев пользуется всё - от дешевых петард до дорогих салютов. А вот что касается соблюдения правил безопасности в самих торговых точках - во Фрунзенском районе сотрудники МЧС сегодня проверили 4 магазина пиротехники, претензий к их работе не возникло.