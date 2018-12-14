В баскетбольной Евролиге состоялись матчи 12-го тура. В Москве столичный ЦСКА на своем паркете принимал еще одну российскую команду – подмосковные Химки. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 88:74.

В баскетбольной Евролиге состоялись матчи 12-го тура. В Москве столичный ЦСКА на своем паркете принимал еще одну российскую команду – подмосковные "Химки". Встреча завершилась победой армейцев со счетом 88:74.Баскетболисты ЦСКА уже с первых минут поединка взяли контроль над мячом в свои руки и создали себе комфортное преимущество. "Желто-синие" предприняли попытку перевернуть ход встречи, однако они смогли лишь немного сократить отставание от соперника и проиграли.Самым результативным игроком матча стал Стефан Маркович, набравший 18 очков, у ЦСКА наибольшее количество очков имеет Дэниэл Хэкетт (14). Отметим, что в составе "Химок" по-прежнему отсутствует лидер команды Алексей Швед, который продолжает восстанавливаться от травмы.После 12 игр подопечные Димитриса Иттудиса с 9-ю победами занимают вторую строчку в турнирной таблице Евролиги, уступая лишь турецкому "Фенербахче". "Химки" же с 4-мя победами располагаются на 13-й строчке.