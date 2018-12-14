Угроза здоровью детей из-за употребления газовых смесей существует по всей России

Угроза здоровью детей из-за употребления газовых смесей существует по всей РоссииУ депутатов Ковровского горсовета появилась неоднозначная законодательная инициатива. Они предлагают ограничить продажу зажигалок и баллонов для их заправки детям. Письмо решили отправить депутату Госдумы Игорю Игошину, представляющего Владимирскую область.Как отметили депутаты, из-за отсутствия законодательного регулирования оборота зажигалок происходят многочисленные случаи отравления токсическими веществами несовершеннолетних.Эта проблема стала очень актуальной в последнее время. Угроза здоровью и жизни школьников из-за употребления газовых смесей существует во многих субъектах России.Зажигалки свободно продают во всех магазинах по низкой цене, поэтому любой ребёнок, приобретая этот товар, может нанести своему организму непоправимый вред, а возможно, и погибнуть.«Ребёнок не имеет потребности в зажигалке ни дома, ни в школе, ни на улице, а простой игрушкой для несовершеннолетнего источник огня и токсичного газа быть не должен», – считают .