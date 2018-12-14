Известная украинская певица опубликовала в своем Instagram фотографию с одного из своих концертов. Многие пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд, который Ани Лорак выбрала для шоу.

Известная украинская певица опубликовала в своем Instagram фотографию с одногоиз своих концертов. Многие пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд, который Ани Лорак выбрала для шоу.На фотографии певица позирует в черном топе, коротких шортахс завышенной талией и колготках в сеточку. В подписи к снимку спросила у своих поклонников, как они готовится к предстоящим праздникам. "СкороНовый год! А как вы готовитесь к новогодним праздникам?", – поинтересовалась она.Некоторые подписчики посчитали наряд звезды неуместным ивульгарным: "Может, хватит уж в трусах выступать, в платьях вы красивее", "Образне очень. Трусы и колготки в сеточку. Не знаю, не очень", "Подбираем себенаряды, чтобы надеть еще что-то кроме трусов....." , "Очень дешево смотрится", "Явноне готовлюсь быть стриптизершей на Новый год".Среди них были и восторженные отклики с признаниями в любви певице: "Каролина, вы прекрасны! Крутой образ!", "Столько певиц на эстраде, а вылучше всех", "Красивая и прекрасная! Очень вдохновляете!", "Малышка, наряд утебя, офигенный! Сексуальная!", "Вы, просто воплощение мечты любого мужчины!Прекрасная, женственная, сексуальная Дива!".В начале декабря и ее дочь София стали почетными гостями напраздновании дня рождения дочери Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории. Весь вечер гостей развлекала команда аниматоров, переодетых вгероев из книг писательницы Джоан Роулинг. Лорак и ее ребенок судовольствием смотрели лазерное шоу, наблюдали за химическими опытами, а в концеповеселились на бумажной дискотеке.