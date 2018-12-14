Известная украинская певица опубликовала в своем Instagram фотографию с одного
из своих концертов. Многие пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд, который Ани Лорак выбрала для шоу.
Известная украинская певица опубликовала в своем Instagram фотографию с одного
из своих концертов. Многие пользователи Сети раскритиковали откровенный наряд, который Ани Лорак выбрала для шоу.
На фотографии певица позирует в черном топе, коротких шортах
с завышенной талией и колготках в сеточку. В подписи к снимку спросила у своих поклонников, как они готовится к предстоящим праздникам. "Скоро
Новый год! А как вы готовитесь к новогодним праздникам?", – поинтересовалась она.
Некоторые подписчики посчитали наряд звезды неуместным и
вульгарным: "Может, хватит уж в трусах выступать, в платьях вы красивее", "Образ
не очень. Трусы и колготки в сеточку. Не знаю, не очень", "Подбираем себе
наряды, чтобы надеть еще что-то кроме трусов....." , "Очень дешево смотрится", "Явно
не готовлюсь быть стриптизершей на Новый год".
Среди них были и восторженные отклики с признаниями в любви певице: "Каролина, вы прекрасны! Крутой образ!", "Столько певиц на эстраде, а вы
лучше всех", "Красивая и прекрасная! Очень вдохновляете!", "Малышка, наряд у
тебя, офигенный! Сексуальная!", "Вы, просто воплощение мечты любого мужчины!
Прекрасная, женственная, сексуальная Дива!".
В начале декабря и ее дочь София стали почетными гостями на
праздновании дня рождения дочери Филиппа Киркорова – Аллы-Виктории. Весь вечер гостей развлекала команда аниматоров, переодетых в
героев из книг писательницы Джоан Роулинг. Лорак и ее ребенок с
удовольствием смотрели лазерное шоу, наблюдали за химическими опытами, а в конце
повеселились на бумажной дискотеке.