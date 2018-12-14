Происшествие случилось ночью

Происшествие случилось ночьюВо Владимире произошла авария прямо в центре города. Ночью 13 декабря легковушка влетела в остановку «Соборная площадь» в сторону Нижней Дубровы. По предварительной информации, девушка-водитель не справилась с управлением, и с проезжей части ее занесло на тротуар. Отскочив от остановки, машину выкинуло на встречную полосу, но дорога, к счастью, была пустая.В происшествии никто не пострадал, потому что автобусы уже не ходили, но остановка — вдребезги.