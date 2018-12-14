Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилею
своей супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет – и подарок должен
соответствовать значительности даты.
Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилею
своей супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет – и подарок должен
соответствовать значительности даты.
Певица Анжелика Варум отметит 50-летие 26 мая. Однако
заботливый супруг уже приготовил сюрприз. Правда, частично его уже рассекретил.
"Дом куплю. Пока не скажу где. Большой", —
поделился планами артист. На подарок музыкант потратит несколько миллионов
рублей.
Сама Анжелика Варум пока не раскрывает свои планы,
касающиеся юбилея. Скорее всего, это будет праздник для друзей и несколько
сольных концертов.
Артистка не любит вспоминать о недавнем кризисе в отношениях
с мужем. Варум отмечает, что у каждой пары случаются свои сложные периоды.
"Семейная жизнь – это процесс. Со своими взлетами, падениями и опять
взлетами", – подчеркнула звезда. Свой сложный период пара переложила на
музыку, выпустив совместный клип под названием "На паузе".
Предполагают, что щедрый презент станет ответом на
недавний подарок Анжелики, который она преподнесла мужу также по случаю
50-летия. Варум порадовала Агутина роскошной машиной марки Maserati, напоминает .
Поклонники тем временем гадают, где же расположено
приготовленное в подарок жене жилье. В последние годы Леонид и
Анжелика проводят много времени в США, где живет их дочь. В то же время, музыканты
неоднократно признавались, что любят спокойный отдых за рубежом, но жить и
работать предпочитают именно в России. Все же фанаты Агутина склоняются к тому, что дом
певец купил где-нибудь в Америке или Европе.