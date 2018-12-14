Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилею своей супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет – и подарок должен соответствовать значительности даты.

Известный российский певец Леонид Агутин готовится к юбилеюсвоей супруги. Анжелике Варум скоро исполнится 50 лет – и подарок долженсоответствовать значительности даты.Певица Анжелика Варум отметит 50-летие 26 мая. Однакозаботливый супруг уже приготовил сюрприз. Правда, частично его уже рассекретил."Дом куплю. Пока не скажу где. Большой", —поделился планами артист. На подарок музыкант потратит несколько миллионоврублей.Сама Анжелика Варум пока не раскрывает свои планы,касающиеся юбилея. Скорее всего, это будет праздник для друзей и несколькосольных концертов.Артистка не любит вспоминать о недавнем кризисе в отношенияхс мужем. Варум отмечает, что у каждой пары случаются свои сложные периоды."Семейная жизнь – это процесс. Со своими взлетами, падениями и опятьвзлетами", – подчеркнула звезда. Свой сложный период пара переложила намузыку, выпустив совместный клип под названием "На паузе".Предполагают, что щедрый презент станет ответом нанедавний подарок Анжелики, который она преподнесла мужу также по случаю50-летия. Варум порадовала Агутина роскошной машиной марки Maserati, напоминает .Поклонники тем временем гадают, где же расположеноприготовленное в подарок жене жилье. В последние годы Леонид иАнжелика проводят много времени в США, где живет их дочь. В то же время, музыкантынеоднократно признавались, что любят спокойный отдых за рубежом, но жить иработать предпочитают именно в России. Все же фанаты Агутина склоняются к тому, что домпевец купил где-нибудь в Америке или Европе.