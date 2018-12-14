Голливудская звезда рассказала сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления. Отношения мальчика с приемным отцом после слов Анджелины Джоли испортились.

Голливудская звездарассказала сыну Паксу, что Брэд Питт был против его усыновления. Отношениямальчика с приемным отцом после слов Анджелины Джоли испортились.По словам источника, близкогок актрисе, знаменитость общалась на эту тему с 15-летним сыном, находясь вссоре с мужем. Несдержанность привела к серьезным проблемам в отношенияхмежду членами семьи.Питт отрицал, что говорил подобное, но прежнегодоверия Пакса добиться не удалось, передает DailyMail. Актер утверждал, что не возражалпротив еще одного приемного ребенка, но просил немного подождать. Дело в том, смомента рождения их дочери Шайло тогда прошелтолько год.Брэду показалось,что тогда был не самый удачный период, чтобы взять в семью еще одного малыша. Всвою очередь Джоли говорила, что Паксу она нужна больше, чем Шайло. Кроме того, Питта беспокоило и то, чтотрехлетний мальчик не говорил по-английски.Напомним, Пакса Джоли иПитт усыновили во Вьетнаме 5 марта 2007 года. Мальчику было три года. Прирождении его звали иначе. Новое имя ему выбрала перед смертью мама актрисы.По-латыни оно означает "мир".Ранее стало известно, что собирается отомститьПитту за мировое соглашение по опеке над шестью детьми. Актриса им недовольна. Она собирается больно "ударить"экс-возлюбленного в финансовом плане при разделе имущества.