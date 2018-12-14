Голливудская актриса Кира Найтли получила почетную награду из рук наследника британского монарха. Артистка выглядела великолепно, чего не скажешь о ее супруге.

Голливудская актриса Кира Найтли получила почетную награду изрук наследника британского монарха. Артистка выглядела великолепно, чего нескажешь о ее супруге.Кира и ее муж музыкант Джеймс Райтон, а также родителиартистки Шерман Макдональд и Уилл Найтли были приглашены в Букингемский дворец.Знаменитость и ее родственники заметно нервничали – им предстояло встретится с сыномкоролевы Великобритании принцем Чарльзом.Церемония прошла, как говорится, без сучка, без задоринки.Монарший отпрыск вручил Кире орден Британскойимперии за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. Та поблагодарила и приняла награду.Присутствующие отметили, как великолепно выглядела красавица Найтли.Для появления в королевской резиденции она выбрала стильный твидовый костюм от Chanel желто-розовогооттенка. Аутфит Кира дополнила изящным аксессуаром – толстым перламутровымпоясом и бежевыми босоножками с острыми носами.Между тем, супругзнаменитости Джеймс Райтон был не так элегантен. Рокер надел серый костюм-тройкуи белую рубашку, но забыл об одной важной детали – галстуке. На его счастье взале не было королевы "Елизаветы II". Она ревностно следит за соблюдениемтрадиций и протокола, поэтому выходку музыканта могла бы расценить как плевок вдушу.К слову, в последнее время гости Букингемскогодворца не радуют монарха. Многие наплевательски относятся к дресс-коду, установленномув резиденции. Не так давно, например, актриса Эмма Томпсон пришла за своейнаградой в роскошном наряде и кроссовках. Возможно поэтому королеваперестала сама вручать награды знаменитостям, переложив эту обязанность на сына.