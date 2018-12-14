Голливудская актриса Кира Найтли получила почетную награду из
рук наследника британского монарха. Артистка выглядела великолепно, чего не
скажешь о ее супруге.
Голливудская актриса Кира Найтли получила почетную награду из
рук наследника британского монарха. Артистка выглядела великолепно, чего не
скажешь о ее супруге.
Кира и ее муж музыкант Джеймс Райтон, а также родители
артистки Шерман Макдональд и Уилл Найтли были приглашены в Букингемский дворец.
Знаменитость и ее родственники заметно нервничали – им предстояло встретится с сыном
королевы Великобритании принцем Чарльзом.
Церемония прошла, как говорится, без сучка, без задоринки.
Монарший отпрыск вручил Кире орден Британской
империи за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности. Та поблагодарила и приняла награду.
Присутствующие отметили, как великолепно выглядела красавица Найтли.
Для появления в королевской резиденции она выбрала стильный твидовый костюм от Chanel желто-розового
оттенка. Аутфит Кира дополнила изящным аксессуаром – толстым перламутровым
поясом и бежевыми босоножками с острыми носами.
Между тем, супруг
знаменитости Джеймс Райтон был не так элегантен. Рокер надел серый костюм-тройку
и белую рубашку, но забыл об одной важной детали – галстуке. На его счастье в
зале не было королевы "Елизаветы II". Она ревностно следит за соблюдением
традиций и протокола, поэтому выходку музыканта могла бы расценить как плевок в
душу.
К слову, в последнее время гости Букингемского
дворца не радуют монарха. Многие наплевательски относятся к дресс-коду, установленному
в резиденции. Не так давно, например, актриса Эмма Томпсон пришла за своей
наградой в роскошном наряде и кроссовках. Возможно поэтому королева
перестала сама вручать награды знаменитостям, переложив эту обязанность на сына.