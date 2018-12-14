Новый график действует с 17 декабря
Новый график действует с 17 декабря
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области «Энергосбыт Волга» информирует своих клиентов об изменении режима работы клиентских офисов.
С 17.12.2018 график работы клиентских офисов будет следующим:
Боголюбовский КО
- понедельник с 08:00 до 17:00
- вторник - пятница с 08:00 до 17:15
- суббота с 09:00 до 15:45
- воскресенье выходной.
Петушинский КО
- понедельник - пятница с 08:00 до 19:00
- суббота с 09:00 до 15:45
- воскресенье выходной.
Костеревский КО
- понедельник - пятница с 08:00 до 19:00
- суббота с 09:00 до 15:45
- воскресенье выходной.
Селивановский КО
- понедельник - четверг с 08:00 до 19:00
- пятница с 08:00 до 15:45
- суббота, воскресенье выходной.
Муромский КО
- понедельник - четверг с 08:00 до 19:00
- пятница с 08:00 до 15:45
- суббота, воскресенье выходной.