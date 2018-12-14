Новый график действует с 17 декабря

Новый график действует с 17 декабряГарантирующий поставщик электроэнергии на территории Владимирской области «Энергосбыт Волга» информирует своих клиентов об изменении режима работы клиентских офисов.С 17.12.2018 график работы клиентских офисов будет следующим:Боголюбовский КО- понедельник с 08:00 до 17:00- вторник - пятница с 08:00 до 17:15- суббота с 09:00 до 15:45- воскресенье выходной.Петушинский КО- понедельник - пятница с 08:00 до 19:00- суббота с 09:00 до 15:45- воскресенье выходной.Костеревский КО- понедельник - пятница с 08:00 до 19:00- суббота с 09:00 до 15:45- воскресенье выходной.Селивановский КО- понедельник - четверг с 08:00 до 19:00- пятница с 08:00 до 15:45- суббота, воскресенье выходной.Муромский КО- понедельник - четверг с 08:00 до 19:00- пятница с 08:00 до 15:45- суббота, воскресенье выходной.