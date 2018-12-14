Украинских журналистов хлебом не корми – дай только придумать новую байку про тонущий, падающий или треснувший Крымский мост. Новый фейк гласит о том, что строители не будут электрифицировать железнодорожный участок моста, который намечено открыть в конце 2019 года.

Украинскихжурналистов хлебом не корми – дай только придумать новую байку про тонущий,падающий или треснувший . Новый фейк гласит о том, что строителине будут электрифицировать железнодорожный участок моста, который намечено открыть вконце 2019 года.Издание "Обозреватель",специализирующееся на публикации прогнозов лже-экспертов о будущем , выдало очередную утку. Оказывается, железнодорожную часть моста неоткроют, как это было намечено, в декабре 2019 года, потому что компания "Российскиежелезные дороги" отказалась от проведения тендера на электрификацию."Срыв нагод-два – это абсолютно естественная ситуация. Я бы не назвал ни одногокрупного инфраструктурного проекта в современной России, который попал бы впланируемые сроки", – заявил по этому поводу директор группы корпоративныхрейтингов "АКРА" Максим Худалов.Если господинХудалов внимательно изучит проектные сроки хотя бы пяти последних масштабных строек вРоссии, то ему станет понятно, что все объекты сдаются у нас раньшезапланированных дат. Так часто происходит и со строительством метро в Москве, ис крупными стройками в регионах. Да и автомобильную часть тожеоткрыли раньше срока.Еще один мастерпрогнозов, некий украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль заявил, что вРоссии перепуганы возможным срывом сроков строительства железнодорожной части"Я думаю,что есть в России профессиональные мостовики, которых услышали, когда ониговорили о том, что мост недостаточно надежен, что есть существенные риски. Впользу этого говорит тот факт, что на мосту изначально не пустили грузовоедвижение, а только легковое. Не было испытания моста на полные нагрузки", -со знанием дела сказал инженер.Еще этотмега-эксперт отметил, что автомобильную часть моста посадили низко над водой,чтобы контролировать проход судов по Керченскому проливу, а железнодорожныймост расположен значительно выше. "Как правило, их строят на одинаковых высотах.Мост, который сидит низко над водой, имеет больше рисков обледенения", -подчеркнул Коваль.Какие толькослухи о грандиозном сооружении, построенном Россией в кратчайшие сроки, негуляли в украинском сегменте Сети. Писали о том, что буквально разъезжаетсяв разные стороны. Недавно на Украине придумали миф о том, что переправа медленно уходит под воду искоро рухнет.Доэтого в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорийопубликовали целое исследование, которое базируется на снимках из космоса. Тамсообщили, что арка железнодорожной части моста поднимается со скоростью до 30миллиметров в год, а автомобильная проседает примерно на столько же.Небылицыпро всплывают в украинских СМИ регулярно. Особенно любят их придумывать местные ученые. Во всяком случае, они себя называют именно так. В печатипоявлялись жуткие прогнозы о том, что мосту осталось недолго – его смоет первыйже шторм. Также писали, что сооружение построено с нарушениями норм и поэтомучерез год-два рухнет.Другойконек, который оседлали украинские общественные деятели и политики – угрозы физическогоуничтожения . Говорили и о дельфинах-убийцах, обвязанных взрывчаткой,и о подготовке диверсий с участием водолазов. Украинские вояки даже проводилиспециальные учения неподалеку от моста.ответ на это российские спецслужбы усилили охрану стратегического объекта.Теперь к нему не проберутся возможные террористы или диверсанты.Самыйдлинный мост в России продолжает стоять несмотря на безумную информационнуюкампанию, развязанную против него на Украине. По уже проехали сотнитысяч автомобилей. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019году.