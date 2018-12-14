Украинских
журналистов хлебом не корми – дай только придумать новую байку про тонущий,
падающий или треснувший Крымский мост. Новый фейк гласит о том, что строители
не будут электрифицировать железнодорожный участок моста, который намечено открыть в
конце 2019 года.
Украинских
журналистов хлебом не корми – дай только придумать новую байку про тонущий,
падающий или треснувший . Новый фейк гласит о том, что строители
не будут электрифицировать железнодорожный участок моста, который намечено открыть в
конце 2019 года.
Издание "Обозреватель",
специализирующееся на публикации прогнозов лже-экспертов о будущем , выдало очередную утку. Оказывается, железнодорожную часть моста не
откроют, как это было намечено, в декабре 2019 года, потому что компания "Российские
железные дороги" отказалась от проведения тендера на электрификацию.
"Срыв на
год-два – это абсолютно естественная ситуация. Я бы не назвал ни одного
крупного инфраструктурного проекта в современной России, который попал бы в
планируемые сроки", – заявил по этому поводу директор группы корпоративных
рейтингов "АКРА" Максим Худалов.
Если господин
Худалов внимательно изучит проектные сроки хотя бы пяти последних масштабных строек в
России, то ему станет понятно, что все объекты сдаются у нас раньше
запланированных дат. Так часто происходит и со строительством метро в Москве, и
с крупными стройками в регионах. Да и автомобильную часть тоже
открыли раньше срока.
Еще один мастер
прогнозов, некий украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль заявил, что в
России перепуганы возможным срывом сроков строительства железнодорожной части
.
"Я думаю,
что есть в России профессиональные мостовики, которых услышали, когда они
говорили о том, что мост недостаточно надежен, что есть существенные риски. В
пользу этого говорит тот факт, что на мосту изначально не пустили грузовое
движение, а только легковое. Не было испытания моста на полные нагрузки", -
со знанием дела сказал инженер.
Еще этот
мега-эксперт отметил, что автомобильную часть моста посадили низко над водой,
чтобы контролировать проход судов по Керченскому проливу, а железнодорожный
мост расположен значительно выше. "Как правило, их строят на одинаковых высотах.
Мост, который сидит низко над водой, имеет больше рисков обледенения", -
подчеркнул Коваль.
Какие только
слухи о грандиозном сооружении, построенном Россией в кратчайшие сроки, не
гуляли в украинском сегменте Сети. Писали о том, что буквально разъезжается
в разные стороны. Недавно на Украине придумали миф о том, что переправа медленно уходит под воду и
скоро рухнет.
До
этого в украинском Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий
опубликовали целое исследование, которое базируется на снимках из космоса. Там
сообщили, что арка железнодорожной части моста поднимается со скоростью до 30
миллиметров в год, а автомобильная проседает примерно на столько же.
Небылицы
про всплывают в украинских СМИ регулярно. Особенно любят их придумывать местные ученые. Во всяком случае, они себя называют именно так. В печати
появлялись жуткие прогнозы о том, что мосту осталось недолго – его смоет первый
же шторм. Также писали, что сооружение построено с нарушениями норм и поэтому
через год-два рухнет.
Другой
конек, который оседлали украинские общественные деятели и политики – угрозы физического
уничтожения . Говорили и о дельфинах-убийцах, обвязанных взрывчаткой,
и о подготовке диверсий с участием водолазов. Украинские вояки даже проводили
специальные учения неподалеку от моста.
В
ответ на это российские спецслужбы усилили охрану стратегического объекта.
Теперь к нему не проберутся возможные террористы или диверсанты.
Самый
длинный мост в России продолжает стоять несмотря на безумную информационную
кампанию, развязанную против него на Украине. По уже проехали сотни
тысяч автомобилей. Железнодорожную часть переправы планируют открыть в 2019
году.