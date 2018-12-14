Типы конструкций межкомнатных дверей: филенчатые и щитовые. Рекомендации по выбору способа открывания дверей для домов и малогабаритных квартир.

Интерьер состоит из различных деталей и элементов. Их подбирают по критериям эстетики и сочетания по фактурам, материалам. Для интерьера один из ключевых моментов – выбор межкомнатных дверей. Они важны с точки зрения дизайна и функциональности, являясь основным элементом стиля. Главная задача состоит в гармоничном объединении помещений в доме или квартире, не нарушая целостности восприятия. Производители предлагают большой выбора моделей, поэтому определиться будет сложно. Выбрать готовые или сделать на заказ, из массива дерева или бюджетных материалов, с декором или без – много вопросов перед принятием окончательного решения.

Двери для разных помещений

Общая концепция выбора заключается в создании интерьера в едином стиле. В этом плане важно учитывать планировку квартиры или дома. Расположение комнат и дополнительных помещений в квартирах и частных домах могут отличаться, но это не оказывает влияния на принцип оформления. В любом случае центральное место – это коридор. По этой причине спальня, гостиная, детская, санузлы внешней стороной дверей будут концентрироваться в едином пространстве. Вывод очевиден. Дизайн межкомнатных дверей должен быть одинаковым. Если санузел или гардеробная расположены непосредственно в комнате, тогда выбор для внутреннего интерьера становится дополнительной задачей.

Отечественная фабрика межкомнатных дверей в Коврове предлагает своим клиентам различные модели по оформлению и стоимости. Эти два вида конструкции визуально отличаются. Филенчатые двери более дорогие в производстве. Они имеют каркасную основу, а во внешней обработке используются филенки. Престижными моделями считаются те, в изготовлении которых используют дуб, орех, тик, граб. Респектабельный вид – частая причина выбора для загородных домов. Филенчатые конструкции из сосны или других бюджетных материалов выглядят не хуже, а по фактору долговечности уверенно удерживают лидерские позиции.

Щитовые двери относятся к универсальной категории. Доступная стоимость обоснована технологией изготовления и возможностью выбора материалов. В основе конструкции находится сплошной или каркасный щит или рама из брусков. Внешнее оформление выполняют с помощью натурального шпона. Более дешевые двери покрывают искусственными материалами. Щитовые конструкции могут иметь декорирование в виде остекления. Это большое творческое поле для дизайнеров.

Стеклянные, ламинированные, пластиковые – внешнее оформление может быть любым. Выбор должен быть основан с учетом критериев эстетики, экологичности, износостойкости, стоимости. Особенно надо внимательно выбирать двери для кухни и санузлов, где есть дополнительные требования по устойчивости к влаге и уходу.

Рекомендации по выбору способа открывания дверей

Свободное пространство в зоне открывания дверей – один из критериев определения способа их открывания. Они могут быть нескольких типов:



распашные,



раздвижные,



раскладные,



маятниковые.



Если открыванию дверей ничего не мешает и не создает препятствий, классические распашные конструкции подойдут идеально. В других случаях стоит рассмотреть раздвижные или раскладные варианты. Главное, чтобы их конструктивные детали были с небольшими створками. Межкомнатные двери устанавливают не на один год, поэтому выбор надо делать обоснованно и с точки зрения эстетики, и функциональности. А какими именно они будут, зависит от личных представлений об интерьере в своем доме.