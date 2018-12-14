Посетить ее можно в Музее хрусталя им. Мальцовых

Посетить ее можно в Музее хрусталя им. Мальцовых«Есениным в стекле» называют Евгения Ивановича Рогова, чье 100-летие будет отмечаться 25 декабря 2018 года. К юбилею художника 15 декабря 2018 года в Музее хрусталя имени Мальцовых откроется выставка работ народного художника России, лауреата Государственной премии им. Репина, мастера, который является целой эпохой в истории художественного стекла.Семнадцатилетним пареньком пришел Евгений Рогов на Гусевской хрустальный завод и задержался здесь на целых 62 года. Он прошел путь от ученика мастера до ведущего художника завода, автор множества уникальных произведений и образцов массовой продукции.Творения художника отличаются тонким лиризмом и поэтичностью, сочетанием сочного рисунка декора с простотой и изяществом форм. На выставке «Стекло Евгения Рогова» будут представлены 8 композиций из 40 предметов из коллекции Владимиро-Суздальского музея-заповедника, созданные в разные годы.Изделия народного художника Рогова Евгения Ивановича – будь то авторские произведения или образцы массовой продукции – рассказывают о красоте мира, прелести родного края. Художник прекрасно знал свойства стекла, экспериментировал с его свечением, хорошо чувствовал форму. В его руках традиционные декоративные приемы обретали новую жизнь.Представленный на выставке декоративный сервиз «Хоровод» обращает зрителя к теме русского народного творчества. Цветные налепы украшают предметы в виде поясков-хороводов. Они гармонично сочетаются с пластичной, воздушной формой сосудов.Приборы «Морозко», «Ветка», «Березка» – образцы массовой продукции Гусевского хрустального завода 1960-70-х годов – словно приглашают к угощению в тёплой домашней обстановке, в кругу близких друзей.Уникальная авторская работа «Цветы Урала» (1993) – одно из последних произведений художника. Это посвящение Уральскому краю – могучему и прекрасному. Форма ваз воспроизводит форму цветка, а алмазный декор перекликается с огранкой уральских самоцветов.Евгений Иванович Рогов – участник Великой Отечественной войны. Память о ней не оставляла художника всю жизнь. К 40-летию Победы Рогов создал блюдо «Майское» – как символ Великой Победы, возрождения страны.За годы работы на Гусевском хрустальном заводе Е.И. Рогов разработал более 500 видов изделий. Многие из них находятся в коллекциях ведущих российских музеев. В собрании Владимиро-Суздальского музея 45 произведений мастера и многие образцы, спроектированные художником для массового производства. Искусство Рогова – русское по духу! Душа художника, влюбленная в родную землю, живет и светится в его творениях.Для справкиЕвгений Иванович Рогов (1918-1999) родился в Гусь-Хрустальном.В 1935 –1938 гг. работал мастером в живописном цехе Гусевского хрустального завода.В 1939-1948 гг. служил в рядах Советской Армии.Участник Великой Отечественной войны. Награжден боевыми орденами и медалями: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За победу над Японией».В 1949 по 1996 гг. – художник Гусевского хрустального завода.В 1961 г. принят в Союз художников СССР.В 1998 г.- Почётный гражданин г. Гусь-Хрустальный.Произведения художника экспонируются в Государственном музее керамики, "Усадьбе Кусково XVIII в.», Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Государственном Русском музее (Санкт-Петербург); Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, Загорском государственном историко-художественном музее-заповеднике.Выставка продлится до 21 января 2019 года.