Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино подтвердил информацию о том, что в организации рассматривают вариант с переносом ряда поединков чемпионата мира-2022 из Катара, являющегося хозяином турнира.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино подтвердил информацию о том, что в организации рассматривают вариант с переносом ряда поединков чемпионата мира-2022 из Катара, являющегося хозяином турнира."Опция проведения нескольких поединков чемпионата мира в 2022 году в других странах действительно существует", — заявил Инфантино, слова которого приводит РИА Новости.Напомним, что тема переноса игр мирового первенства по футболу была затронута после того, как в ФИФА задумались о расширении турнира с 32 до 48 команд. Эта мера увеличит количество матчей, а организаторы из Катара заявили, что не готовы к тому, чтобы принять свыше 32 команд.Одной из потенциальных стран, которая может принять игры мундиаля может стать Иран.