Террорист, который расстрелял прохожих около рождественской ярмарки в Страсбурге, ликвидирован в ходе спецоперации. Сотрудники полиции Страсбурга обнаружили преступника в четверг вечером в местном районе Нойдорф, и уничтожили его.

Террорист, который расстрелял прохожих около рождественской ярмарки в Страсбурге, ликвидирован в ходе спецоперации. Сотрудники полиции Страсбурга обнаружили преступника в четверг вечером в местном районе Нойдорф, и уничтожили его.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Allan Kilic (@altano77) 13 Дек 2018 в 1:03 PST"Трое полицейских опознали Шекатта и хотели его задержать, но он открыл огонь и был ликвидирован ответными выстрелами", — заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер он, поздравив полицию с успешным завершением 48-часовой спецоперации по поиску преступника.Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения, напоминает телеканал "Россия 24".