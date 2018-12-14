Супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков показал, каково это быть мужем звезды. Мастер опубликовал короткое, но очень красноречивое видео.

Супруг Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков показал, каково это быть мужем звезды. Мастер опубликовал короткое, но очень красноречивое видео.Судя по многочисленным комментариям, оставленным под снимками и Дмитрия Исхакова, у общественности сложилось впечатление, будто избранник певицы крайне серьезный, даже сердитый человек. Однако это не так. В своем аккаунте в социальной сети Instagram фотограф часто публикует полные юмора фотографии и видео.А недавно Дмитрий создал страничку, которая называется "Муж звезды". Туда он выкладывает видео, отражающие его отношения с именитой супругой. В свежем ролике Исхаков решил показать, каково это быть мужем знаменитости. На видео Дмитрий и Полина лежат в кровати. Исхаков шепнул в камеру: "Всем очень интересно, что значит быть мужем звезды. Сейчас я покажу".Далее он переводит объектив на спящую . "Малыш! Скажи "привет" моим подписчикам, я тебя снимаю", – обратился к жене Дмитрий. Та, открыв глаза и глянув в камеру, без единого звука сделала резкое движение, и послушался звук удара, и камера сместила фокус вниз. Восстановив изображение, Исхаков перевел камеру на себя. Ролик завершился музыкой и раздосадованным выражением лица фотографа.Большинство подписчиков оценило чувство юмора Дмитрия Исхакова. "Красавчик", "Давай больше таких видосов", "Пересмотрела раз 100)🔥 из рубрики @gagara1987 жжет!😂", "молодец, так и надо, будет знать как будить если человек несколько ночей не спал!", "Боже, уже несколько раз пересмотрела, так смешно 😂😂😂 Лучшие💖", "Ахахахах. Надо было сразу убегать от такого взгляда", "Вот так "Малыш", "С такой женщиной страшно жить", "классного леща отхватил", – высказались подписчики.