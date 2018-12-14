Куда пойти, что посмотреть? Если эти вопросы приходят вам в голову, значит самое время прочитать еженедельный обзор от Дни.ру. Из него вы узнаете о самых интересных ближайших событиях Москвы.

Куда пойти, что посмотреть? Если эти вопросы приходят вам в голову, значит самое время прочитать еженедельный обзор от "Дни.ру". Из него вы узнаете о самых интересных ближайших событиях Москвы.14 декабря, пятницаВ Гостиномдворе начинается IX Московская международная выставка "Искусство куклы". Вновьбудут показаны лучшие куклы мира от Антарктиды до Японии, от древних времен докосмического будущего, от миниатюр до гигантов в рост человека. Тысячихудожников из разных стран целый год готовили свои новые коллекции к этомусобытию. В этом году организаторы подготовили 20 спецпроектов и сотни авторскихэкспозиций с куклами и мишками Тедди. Зрители увидят: "Куклы из будуара МарленДитрих", "Куклы по картинам Брейгеля", "Куклы детской мечты", "Голая коллекция"и многое другое.В Театральномцентре "На Страстном" впервые в нашей стране пройдут гастролипольского театра со спектаклем Ивана Вырыпаева "Иранская конференция",который будет исполнятся на английском языке с синхронным переводом на русский.Постановка размышляет, куда движется нашацивилизация со множеством разных культур и идеологий. Есть лиуниверсальная доктрина или практика, которая объединит всех людей. По сюжету, девятьученых собираются на симпозиум в Копенгагене, чтобы обсудить положение дел наБлижнем Востоке и в Иране. Протокольная встреча и заготовленные речи неожиданнодля всех оборачиваются по-настоящему честным, сокровенным и очищающим разговоромо смысле жизни, ее вызовах и надеждах.В Центральном Доме актера покажутспектакль "Фауст". Два произведения великих писателей, А. Пушкина "Сцены изФауста" и И. Гете "Фауст" объединились в единое действо. В основе трагедиилежит древняя легенда о продаже человеком души дьяволу. Несмотря надраматический подтекст произведения, сюжет которого строится на заключениисделки между Злым духом Мефистофелем и Господом, оба произведения отличаютсяоптимизмом и верой в победу добра и света.В СК"Олимпийский" выступит группировка "Ленинград". Группа оченьпопулярна в России, коллектив уже давно отказался от традиционного подхода с выпускомполноценных альбомов и систематически выпускает новые песни и клипы, которыеявляются самостоятельными "боевыми единицами" и обретают вирусную популярность.Зрителей ждет озорное и яркое шоу, где каждый участник (от бэк-вокалисток дозвукоинженеров) выложится на полную катушку."Adrenaline Stadium" исполнит свои лучшие хиты группа "Руки Вверх!". СергейЖуков порадует поклонников новой программой "Танцы", в которую войдуттолько проверенные временем забойные композиции. Сам артист говорит: "В декабремы делаем совершенно особое по атмосфере событие – новое шоу "Танцы"в любимой всеми атмосфере клуба, когда ты рукой можешь дотянуться до каждогосвоего зрителя. Каждый, кто придет на наши концерты, почувствует себя с нами наодной волне и буквально на одной сцене. И это кайф!".15 декабря, субботаВ МФК"Кунцево Плаза" при содействии центров содействия семейному воспитанию"Сколковский", "Кунцевский" и "Наш дом" пройдут "Рождественские чтения". ТатьянаАрнтгольц, Алена Хмельницкая, Сергей Горобченко и Гоша Куценко прочитаютлюбимые сказки своего детства, а также с фрагментами из балета "Щелкунчик"выступят артисты Большого театра. Русские народные сказки в исполнении известныхактеров помогут создать новогоднее настроение. Плюс к этому, гостей будут ждатьзвездные автограф-сессии и новогодние подарки.В Детском музыкальномтеатре имени Наталии Сац состоится новогодняя премьера балета "Спящаякрасавица" Петра Ильича Чайковского. Поставили этот спектакль музыкальныйруководитель и дирижер Алевтина Иоффе, хореограф Кирилл Симонов и художникВячеслав Окунев. Спектакль посвящен 200-летию великого русского балетмейстераМариуса Петипа. Зрители увидят не просто изложение сюжета сказки Шарля Перро, аисторию о том, как создается спектакль, как под потолком двигаются нарисованныеоблака, как грохочет за кулисами гром-машина, как рождается на сцене самаянастоящая волшебная сказка, в которую верят и взрослые, и дети.На дизайн-заводеFLACON пройдет фестиваль "Рождественская разбериха". Мероприятиепройдет в альтернативном формате, без бумажных снежинок и Деда Мороза. Здесь можнобудет приобрести авторскую одежду и обувь, оригинальные предметы интерьера,книги, бижутерию и многое другое. Гостей также ждут особые футуристическиерешения в декоре, выполняющие роль камерных фотозон. Зона "Арт"представит секретную выставку, подсвеченную флуоресцентным светом,видеоинсталляции и другие интерактивные решения. А праздничный фудкортприготовит много вкусненького. Со сцены будет звучать забористый зимний рейв.Вход свободный. Мероприятие продлится два дня.Под Новый год кампус бизнес-школы "Сколково" традиционно превратится в место проведения предновогодних гуляний. Интересно будет всем – и взрослым, и детям. Для маленьких гостей подготовили музыкальный спектакль "Приключения новогоднего эльфа" с героями мультсериала "Монсики" и оригинальными декорациями, а также мастер-классы, квесты и яркие фотозоны. А для взрослых – лекции о долголетии, киберспорте и том, как лучше понимать детей. Команда летних образовательных программ JUST DILIJAN IT! приготовила для гостей большую научную и образовательную программу, а значит день обещает быть насыщенным. Гости смогут принять участие в мастер-классе по живописи и коллажу от Натальи Лапкиной – автора курсов по истории искусства, этнографии и истории для детей, научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, основателя и руководитель проекта "Детская академия наук Qawra", а также послушать интерактивную лекцию "Научные тайны Нового года".16 декабря, воскресеньеВ "Крокус Сити Холле" отметит70-летний юбилей Народный артист России, знаменитый ведущий, Юрий Николаев. Напротяжении многих лет он вел популярную программу "Утренняя почта", а чутьпозже стал продюсером и ведущим еще одной музыкальной программы – "Утренняязвезда", благодаря которой получили путевку в жизнь такие исполнители, какАлсу, Юлия Началова, Валерия, Сергей Лазарев, Влад Топалов, театра -студия"Непоседы", Зара, Ани Лорак, Пелагея и многие другие. Со своими поздравлениямивыступят именитые артисты: Юрий Антонов, Лев Лещенко, Тамара Гвердцители, ОлегГазманов, Николай Расторгуев и группа "ЛЮБЭ", Григорий Лепс, Леонид Агутин,Игорь Николаев, Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Любовь Успенская, ВячеславДобрынин, Дмитрий Маликов, Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня".В Московском Международном домемузыки пройдет “Концерт к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына”. Почтитьпамять писателя, прославившегося не столько своим писательским талантом,сколько пропагандистской деятельностью против своей страны, приедет из США егосын – Игнат Солженицын, пианист и дирижер. На одной сцене с ним выступитНациональный Филармонический оркестр России под руководством дирижера,Народного артиста РФ Владимира Спивакова, а также Академический Большой хор“Мастера хорового пения” под руководством Льва Конторовича.В Музторге на Краснохолмскойнабережной пройдет вечеринка легендарного бренда Gibson. Гостей ждут конкурсы спризами, скидки и предновогодняя атмосфера, которую создадут группы "Тараканы!"и On-The-Go и Jeans n’ Roses (трибьют Guns n’Roses). Которые отыграют своимини-сеты, раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими. Также компанияGibson представит новинки – электро– и акустические гитары. Участие бесплатное,но необходима предварительная регистрация (https://muztorg-ru.timepad.ru/event/863269/?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=vkfeed).В Театре на Юго-Западе покажуткомедию "Самоубийца". Однажды глубокой ночью, жителя обычной коммуналкиПодсекальникова "накрыл" своеобразный протест против общества, в котором онникому не нужен. Даже собственнойжене и теще, у которых он, будучи безработным, сидит на шее. Его демарш родныевоспринимают, как попытку самоубийства. И вокруг этого события закручиваетсяневероятный сатирический сюжет. Подсекальников совершенно неожиданно для самогосебя становится героем дня и борцом за права интеллигенции. "Помните, что интеллигенция соль нации и,если ее не станет, вам нечем будет посолить кашу, которую вы заварили".17 декабря, понедельникВ Московском дворце молодежи покажутспектакль "Чапаев и Пустота", одну из самых успешных и нестандартных постановокна современной российской сцене. Здесь непредсказуемый Михаил Ефремов – этоЧапаев, виртуоз Михаил Крылов – Петр Пустота, весельчак и шоумен МихаилПолицеймако – Котовский, молодая и талантливая Мария Козакова –Анка-пулеметчица и брутальный красавец Павел Сборщиков – Сердюк. Зрительоказывается между двумя мирами, в одном из которых – герой-комдив ВасилийИванович Чапаев и его оруженосец Петька стараются разобраться вцелесообразности всего происходящего во вселенной, а в другом – пациентпсихиатрической лечебницы пребывает в мире своих сюрреалистических грез.В Театре МДМ покажут постановку"Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК". В центре историигруппа актеров из Общества любителей театра Политехнического университета,которые хотят поставить в канун Рождества детектив в духе Агаты Кристи. Но наэтом пути их ждет куча комичных ситуаций. Спектакль напомнит зрителям о том,что в жизни часто что-то идет не так, но несмотря на это, всегда есть место дляулыбки. Постановка успешно прошла в двух десятках стран и получила престижныемировые театральные награды.18 декабря, вторникВ Московскоммеждународном Доме музыки выступит бархатный баритон из США, певец, актер исаксофонист Даниэль Боавентура. Он обладает уникальным артистическим даром, подходящими для театральной сцены, и для кино, и для музыки. Боавентура участвовал в бразильских версиях знаменитыхбродвейских мюзиклов "Чикаго", "Моя прекрасная леди", "Эвита" и "Питер Пэн". Ивсе его работы получили восторженные отзывы как публики, так и театральныхкритиков. В концерте также примет участие Симфонический оркестр Москвы "Русскаяфилармония", дирижер – Сергей Тарарин.В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Лондонскийтреугольник". Действие происходит в XIX веке. На сцене Герцен и Огарев – речь впостановке идет именно о них. В спектакле рассказана удивительная история отом, как два великих деятеля русской культуры любили одну и ту же женщину. Дляодного она была женой, для другого любовницей. Ни для кого это не былосекретом.В театре "Эрмитаж" состоится премьера одного из самых таинственных и завораживающих спектаклей сезона – "Пролетая над гнездом кукушки". Впервые в Москве его покажут в трех жанрах: кино,спектакль, променад. Зрители на время действия станут пациентами, которым придется решатьсудьбу главного героя. Они смогут полностью погрузиться в произведение, чтобы испытатьвесь спектр эмоций: от презрения до восторга, от умиления до жалости, от ужасабезысходности до ощущения полной свободы. И всем предстоит ответить на главный вопрос: кто жемы с вами – винтики в огромной системе или наш голос все-таки чего-то стоит?!19 декабря, средаВ Москва-Сити состоитсяблаготворительный показ Art&Fashion Show. Собранные с продажи билетовсредства будут направлены в фонд Гоши Куценко "Шаг вместе", помогающему детям сдиагнозом ДЦП. Благотворительный проект придут поддержать Гоша Куценко, ВикторЛогинов, Юлия Ковальчук, Екатерина Гусева, Агата Прилучная, Павел Деревянко имногие другие. В благотворительном показе в "Афимолл Сити" поучаствуетдизайнер, работающий с российскими звездами – Julia Day. Будет представлена новаяэксклюзивная коллекция 2019 года, состоящая из тридцати образов. Зрители увидятвечерние платья и комбинезоны сложного кроя, выполненные из бархата, "железныхтканей", декорированные перьями и камнями.На сцене ГосударственногоКремлевского дворца свое 15-летие большим сольным концертом отпразднует вокальнаягруппа "Кватро". Поводом станет 15-летие коллектива. В этот вечер необойдется без взвезд российской эстрады, друзей и специальных гостей, среди них:Алессандро Сафина, Хибла Герзмава и Василий Герелло. За время существованиягруппы было создано более 100 авторских музыкальных проектов, записаномножество альбомов, среди которых "Советские шлягеры", "Шедеврырусского романса", "Classical", альбом духовной музыки"Тебе поем", "Песни Победы", сборник любимых новогоднихпесен "Русская зима" и другие. Артисты работали с лучшимисимфоническими оркестрами мира, выступали на крупнейших мировых концертных площадкахс такими мэтрами, как Пласидо Доминго, Майкл Болтон и Дмитрий Хворостовский.20 декабря, четвергВ "Союзе Композиторов" выступит группаEsh. Анна Клесун – вокал, Сергей Баулин – саксофон, Игорь Надеждин —фортепиано, Владимир Кольцов-Крутов – контрабас, Ильдар Нафигов – ударные. Музыка Esh – это смесь утонченных иизысканных ритмов бразильской самбы и босса-новы, пронизанной искрометнымиджазовыми импровизациями. Это чарующий голос вокалистки и необыкновенное звучаниепесен на португальском языке .В репертуаре – бразильская классика, обработки песенЖобима, а также песни собственного сочинения на португальском языке.