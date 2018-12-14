Лучшие инициативы молодых парламентариев – участников форума Стратегия развития: вызов молодым могут стать основой для законопроектов, которые рассмотрят в стенах Госдумы. Об этом на открытии площадки заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Лучшиеинициативы молодых парламентариев – участников форума "Стратегияразвития: вызов молодым" могут стать основой для законопроектов, которыерассмотрят в стенах Госдумы. Об этом на открытии площадки заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин."Мыдоговорились, что ваши предложения лягут в основу принимаемых решенийна уровне законотворчества в Госдуме", – обратился Володин к участникамфорума.Отдельноспикер Госдумы остановился на развитии цифровой экономики – ключевойтеме форума. По словам председателя нижней палаты, законодательство вэтой сфере создается почти с нуля."Мы должны идти вместе, вырабатыватьте решения, которые должны позволить в нашей стране совершать новыеоткрытия, решать задачи, которые позволят экономике развиваться болееактивными темпами", – заявил Володин.Онотметил, что мнение молодежи очень важно для законодателей, посколькуона может видеть и подмечать то, на что не обращает внимание старшеепоколение. "Преодолевая вызовы, мы будем достигать нового качествагосударства, это будет другая экономика и другой уровень жизни", -подчеркнул спикер Госдумы.ВячеславВолодин уже не первый раз призывает молодых людей активнее включаться взаконотворчество. В сентябре этого года, в День знаний, председательнижней палаты Московский государственный юридический университетимени О. Е. Кутафина (МГЮА).ходе общения со студентами спикер выступил за создание центровправового мониторинга на уровне юридических вузов. "Либо вы на себябрали работу по реализации таких же проектов в области правоприменениярегионального законодательства", – обратился Володин к учащимся.Напомним, первый форум молодых парламентариев прошел в Москве в ноябре прошлого года. На этот раз на площадке собрались молодые законодатели из регионов, чьи инициативы прошли профессиональный отбор экспертов МГЮА. Участники форума встретятся с лидерами думских фракций и комитетов, а также министрами и экспертами. По словам Вячеслава Володина, площадка станет ежегодной.