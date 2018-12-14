Лучшие
инициативы молодых парламентариев – участников форума Стратегия
развития: вызов молодым могут стать основой для законопроектов, которые
рассмотрят в стенах Госдумы. Об этом на открытии площадки заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Лучшие
инициативы молодых парламентариев – участников форума "Стратегия
развития: вызов молодым" могут стать основой для законопроектов, которые
рассмотрят в стенах Госдумы. Об этом на открытии площадки заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
"Мы
договорились, что ваши предложения лягут в основу принимаемых решений
на уровне законотворчества в Госдуме", – обратился Володин к участникам
форума.
Отдельно
спикер Госдумы остановился на развитии цифровой экономики – ключевой
теме форума. По словам председателя нижней палаты, законодательство в
этой сфере создается почти с нуля.
"Мы должны идти вместе, вырабатывать
те решения, которые должны позволить в нашей стране совершать новые
открытия, решать задачи, которые позволят экономике развиваться более
активными темпами", – заявил Володин.
Он
отметил, что мнение молодежи очень важно для законодателей, поскольку
она может видеть и подмечать то, на что не обращает внимание старшее
поколение. "Преодолевая вызовы, мы будем достигать нового качества
государства, это будет другая экономика и другой уровень жизни", -
подчеркнул спикер Госдумы.
Вячеслав
Володин уже не первый раз призывает молодых людей активнее включаться в
законотворчество. В сентябре этого года, в День знаний, председатель
нижней палаты Московский государственный юридический университет
имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В
ходе общения со студентами спикер выступил за создание центров
правового мониторинга на уровне юридических вузов. "Либо вы на себя
брали работу по реализации таких же проектов в области правоприменения
регионального законодательства", – обратился Володин к учащимся.
Напомним, первый форум молодых парламентариев прошел в Москве в ноябре прошлого года. На этот раз на площадке собрались молодые законодатели из регионов, чьи инициативы прошли профессиональный отбор экспертов МГЮА. Участники форума встретятся с лидерами думских фракций и комитетов, а также министрами и экспертами. По словам Вячеслава Володина, площадка станет ежегодной.