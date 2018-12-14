Количество компьютерных игр неуклонно растет с каждым днем, но лишь некоторые из выдерживают проверку временем. В этот раз мы расскажем вам об одной из них – настольном развлечении Реверси, которое развивает стратегическое мышление и наблюдательность.

Количество компьютерных игр неуклонно растет с каждымднем, но лишь некоторые из выдерживают проверку временем. В этот раз мы расскажемвам об одной из них – настольном развлечении "Реверси", которое развивает стратегическое мышление и наблюдательность.Игра "Реверси" была придумана в конце 1880-х годов двумя британцами – Льюисом Э. Уотерманом и Джоном В. Моллетом, каждый из которых впоследствии настаивал на единоличном авторстве. Благодаря нескольким упоминаниям в крупных газетахэто развлечение приобрело огромную популярность в Англии в конце XIX века. Тогдаже был выпущен и первый сборник правил "Реверси". Но, к сожалению, игра была забыта во времяПервой мировой войны.В 1968 году это развлечение возродилось в Японии и получило название "Отелло". Изобретатель Горо Хасэгава немного изменил правила старойанглийской игры, в частности, партия начиналась только с одного закрепленногоположения, как в шахматах, и у участников была возможность использовать общиефишки. С тех пор "Реверси" в обновленном виде стала распространяться по всему миру и в 1977 году прошел первый мировой чемпионат по этой игре.Правила игры "" гораздо легче запомнить, чем правила шахмат,но это не значит, что вам удастся так быстро выиграть. Перед игрокамирасположена доска размером 8 × 8 клеток и 64 фишки, которые с двух сторон окрашеныв черный и белый цвет. В самом начале участники выставляют четыре фишки всередину поля. Традиционно первый ход делают черные.Каждый игрок должен поставить свою фишку на одну из пустых клетоктаким образом, чтобы вместе с другой фишкой такого же цвета "закрыть" горизонтальный,вертикальный или диагональный ряд соперника. При этом ряд не должен прерыватьсяпустыми полями. В таком случае все фишки переворачиваются. Когда на доскезаканчивается свободное место или ни один из участников не может сделать хода, то "Реверси"прекращается. Побеждает тот игрок, чьих фишек осталось на поле больше.Вы можете попробовать свои силы в "" на сайте"Дни.ру" бесплатно. Для начала партии вы должны выбрать цвет фишек (напоминаем, чтопервыми всегда ходят черные). Отменить ход нельзя. Многие эксперты считают, что играть с компьютером гораздо сложнее, чем с человеком. Машина может просчитать любые возможные варианты хода и выбратьсамый удачный из них, который принесет наибольшее количество очков. Одна ихтаких программ даже смогла обыграть чемпиона мира Такэси Мураками со счетом6:0. А сможете ли вы одолеть умный компьютер?