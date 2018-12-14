Спор из-за долгов. Газпром и управляющие компании Владимира не могут договориться. Речь идёт об оплате газа для крышных котельных многоквартирных домов. За голубое топливо управляющие компании задолжали ресурсоснабжающей организации около 15 миллионов рублей. Газовики обратились в суд, и уже пожаловались властям и в надзорные органы. Если это не поможет - дочка Газпрома может приостановить подачу газа. Стоит ли паниковать жителям? Расскажем далее.

Спор из-за долгов. Газпром и управляющие компании Владимира не могут договориться. Речь идёт об оплате газа для крышных котельных многоквартирных домов. За голубое топливо управляющие компании задолжали ресурсоснабжающей организации около 15 миллионов рублей. Газовики обратились в суд, и уже пожаловались властям и в надзорные органы. Если это не поможет - "дочка" Газпрома может приостановить подачу газа. Стоит ли паниковать жителям? Расскажем далее.Отоплением пользуются, а за газ не платят. Только в одном Владимире за поставку газа для крышных котельных многоэтажек управляющие компании задолжали порядка 15 млн рублей. Речь идет о 40 управорганизациях города. Кто-то не оплатил всего за месяц, кто-то не платит по счетам уже полгода.Анастасия Смирнова, начальник управления по работе с населением ООО "Газпром межрегионгаз Владимир": "Эта цифра, она не статичная. Она ежедневно изменяется, поскольку, во-первых, сейчас отопительный сезон, и постоянное потребление газа происходит, и платежи управляющими компаниями совершаются, но, к сожалению, в большинстве случаев не в том объеме, который предусмотрен".Воздействовать на злостных неплательщиков газовики решили через надзорные органы и городские власти. Ресурсники заявляют, если долги не закроют, подачу газа в котельные могут вообще приостановить. Управляющие компании парируют. Откуда им взять деньги? Задолженность за газ образовалась из-за собственников, которые не платят по счетам. Крышные котельные строят только в новых домах. А квартиру в новостройке многие используют как инвестиции. Собственники могут проживать в других городах и даже за границей, вот за газ и не платят. Этот дом на Нижней Дуброве сдали только в 2017-м году, а задолженность по коммунальным платежам здесь уже перевалила за миллион рублей.Алексей Романов, директор управляющей компании "Содружество": "У ресурсоснабжающей организации договор именно с управляющей компанией, то есть между двумя юридическими лицами. Я представляю интересы собственников и оплачиваю платежи в соответствии с тем, как мне платит население. Если население задерживает по каким-то там причинам, а причин очень много. Мы постоянно ведем работу по взысканию этой задолженности, но это приличное время доходит до полугода, чтобы долг вернуть, а за это время разбирательств накапливается уже следующий долг".Чтобы коммунальные платежи от собственников квартир в новостройках поступали вовремя, дом должен полностью заселиться, а для этого нужно время. Вот и получается, что за газ не платят одни, а страдают другие. После объявления о том, что газ в котельных могут отключить, жители массово пошли жаловаться в управляющие компании. Там заверяют, без тепла среди зимы никого не оставят.Алексей Романов, директор управляющей компании "Содружество": "Очень болезненно люди реагируют на эту ситуацию. О том, что они задают вопросы, куда идут их деньги, это само собой, мы разъясняем населению, сколько потребили газа, сколько получили за газ от населения, зачастую складывается такая практика, что мы получили от населения за потребленный газ одну сумму, а передаем в ресурсоснабжающую компанию большую сумму, чем к нам поступила".Решить проблему, уверяют в управкомпаниях, могут прямые договоры. Этот когда сами жители заключают договор с газовой службой, и платят деньги за отпущенный газ напрямую, "выключая" из этой цепочки "управляшку". Но газовщики поясняют, котельные на балансе у них не стоят. По прямым договорам газ поставляется только на газовые плиты и газовые колонки в квартирах. В домах же с крышными котельными газ нужен для иных нужд, за которые отвечает не Газпром, а именно управкомпания.Анастасия Смирнова, начальник управления по работе с населением ООО "Газпром межрегионгаз Владимир": "Отопление и горячее водоснабжение зависит от систем, несвязанных напрямую с газоснабжением внутри дома, это отопительные системы, трубы для подачи горячей воды в квартиры жильцов. Поддержанием этих систем в работоспособном состоянии занимается как раз-таки управляющая организация".Как дальше жители будут платить за газ в крышных котельных, покажет время. Вопрос уже выносили на совещание в управлении ЖКХ. Ясно одно: без отопления зимой люди не останутся. Управляющие компании пообещали газовикам полностью рассчитаться с долгами к 1 января 2019 года.