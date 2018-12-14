Супруга президента Соединенных Штатов вновь стала объектом издевательств в Сети. Новый цвет волос Меланьи Трамп высмеяли пользователи.

Супруга президента Соединенных Штатов вновь стала объектомиздевательств в Сети. Новый цвет волос Меланьи Трамп высмеяли пользователи.Первая леди Америки предстала во время интервью телеканалу Fox News в непривычном образе. Меланья сменила каштановый цвет волосна более светлый оттенок. Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого кардинального преображения и стали соревноваться в остроумии: "Когда твой стилистненавидит тебя", "Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, как можно иметьстолько денег, как Меланья Трамп, и выглядеть так, будто тебя покрасили в чей-токухне в Кентукки", "Оставь свои волосы в покое!".Некоторые комментаторы в шутку отметили, что она становитсявсе больше похожа на своего мужа. " не только ведет себе как еесупруг, но и начинает выглядеть как он", "Серьезный вопрос: кто еще считает, чтос новым цветом волос она похожа на Дональда с подтяжкой лица?", – писали пользователи.В том самом интервью первая леди рассказала, что относитсяравнодушно к негативным замечаниям граждан. "Я делаю то, что считаю правильным.Я знаю, что это вызывает критику граждан и СМИ, однако я делаю то, что самасчитаю правильным для страны и людей. Поэтому я говорила, что хочу оставатьсянастоящей для самой себя, слушать саму себя относительно того, что являетсяправильным, а что нет. Я хочу жить наполненную смыслом жизнь", – передает словаМеланьи Трамп "Экспресс-газета". Судя по всему, эти слова можно и считать ответом на всю вышеприведенную критику.Ранее супруга президента США попала в конфузнуюситуацию. показала, как подготовила Белый Дом кпредстоящему Рождеству. В официальной резиденции она поставила красные ели огромных размеров. Упользователей такой цвет вызвал не самые приятные ассоциации. Некоторые комментаторы назвали их "БагровыеПики", отсылая к известному фильму Гиллермо дель Торо. Другие вспомнили антиутопию "Рассказслужанки".