Супруга президента Соединенных Штатов вновь стала объектом
издевательств в Сети. Новый цвет волос Меланьи Трамп высмеяли пользователи.
Супруга президента Соединенных Штатов вновь стала объектом
издевательств в Сети. Новый цвет волос Меланьи Трамп высмеяли пользователи.
Первая леди Америки предстала во время интервью телеканалу Fox News в непривычном образе. Меланья сменила каштановый цвет волос
на более светлый оттенок. Пользователи Сети не смогли пройти мимо такого кардинального преображения и стали соревноваться в остроумии: "Когда твой стилист
ненавидит тебя", "Кто-нибудь, пожалуйста, объясните мне, как можно иметь
столько денег, как Меланья Трамп, и выглядеть так, будто тебя покрасили в чей-то
кухне в Кентукки", "Оставь свои волосы в покое!".
Некоторые комментаторы в шутку отметили, что она становится
все больше похожа на своего мужа. " не только ведет себе как ее
супруг, но и начинает выглядеть как он", "Серьезный вопрос: кто еще считает, что
с новым цветом волос она похожа на Дональда с подтяжкой лица?", – писали пользователи.
В том самом интервью первая леди рассказала, что относится
равнодушно к негативным замечаниям граждан. "Я делаю то, что считаю правильным.
Я знаю, что это вызывает критику граждан и СМИ, однако я делаю то, что сама
считаю правильным для страны и людей. Поэтому я говорила, что хочу оставаться
настоящей для самой себя, слушать саму себя относительно того, что является
правильным, а что нет. Я хочу жить наполненную смыслом жизнь", – передает слова
Меланьи Трамп "Экспресс-газета". Судя по всему, эти слова можно и считать ответом на всю вышеприведенную критику.
Ранее супруга президента США попала в конфузную
ситуацию. показала, как подготовила Белый Дом к
предстоящему Рождеству. В официальной резиденции она поставила красные ели огромных размеров. У
пользователей такой цвет вызвал не самые приятные ассоциации. Некоторые комментаторы назвали их "Багровые
Пики", отсылая к известному фильму Гиллермо дель Торо. Другие вспомнили антиутопию "Рассказ
служанки".