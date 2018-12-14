Президента Украины Петра Порошенко похоронили в Википедии. В виджете поисковой системы Яндекс было указано, что глава Незалежной скончался несколько дней назад.

Президента Украины Петра Порошенко "похоронили" в Википедии. В виджетепоисковой системы "Яндекс" было указано, что глава Незалежной скончалсянесколько дней назад.Датойсмерти было указано 11 декабря текущего года. Таким образом,украинского лидера "похоронили" в возрасте 53 лет. На момент публикациистатьи информацию о "смерти" Порошенко убрали.Чтоточно происходит в настоящий момент с украинским лидером неизвестно, но крайнеймере вчера украинский лидер находился в полном здравии и вел переговоры сгенсеком НАТО Йенсом Столтенбергом."Порошенко с утра "похоронили" в Википедии. Написал знакомому вна Украину– там все в шоке. Неужто опять диверсия "клятых москалей"?" – написал пользователь Twitter Константин Симонов.Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что украинские элиты уже не воспринимают Порошенко всерьез. Лидер Незалежной стал "хромой уткой" на фоне приближающихся президентских выборов. Его рейтинг колеблется в районе 10-12%.Экспертыуверены, что выиграть выборы у Порошенко нет шансов. Аналитики отдаютпредпочтение лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, фронтмену рок-группы"Океан Ельзи" Станиславу Вакарчуку и комику Владимиру Зеленскому.Неисключено, что Порошенко может в скором времени покинуть Украину. Помнению представителя самопровозглашенной Луганской народной республики(ЛНР) Родиона Мирошника, президент Незалежной и его окружение часто выезжают за границу."Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать с Украины", – предположил политик.