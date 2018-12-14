Президента Украины Петра Порошенко похоронили в Википедии. В виджете
поисковой системы Яндекс было указано, что глава Незалежной скончался
несколько дней назад.
Президента Украины Петра Порошенко "похоронили" в Википедии. В виджете
поисковой системы "Яндекс" было указано, что глава Незалежной скончался
несколько дней назад.
Датой
смерти было указано 11 декабря текущего года. Таким образом,
украинского лидера "похоронили" в возрасте 53 лет. На момент публикации
статьи информацию о "смерти" Порошенко убрали.
Что
точно происходит в настоящий момент с украинским лидером неизвестно, но крайней
мере вчера украинский лидер находился в полном здравии и вел переговоры с
генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Порошенко с утра "похоронили" в Википедии. Написал знакомому вна Украину
– там все в шоке. Неужто опять диверсия "клятых москалей"?" – написал пользователь Twitter Константин Симонов.
Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что украинские элиты уже не воспринимают Порошенко всерьез. Лидер Незалежной стал "хромой уткой" на фоне приближающихся президентских выборов. Его рейтинг колеблется в районе 10-12%.
Эксперты
уверены, что выиграть выборы у Порошенко нет шансов. Аналитики отдают
предпочтение лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, фронтмену рок-группы
"Океан Ельзи" Станиславу Вакарчуку и комику Владимиру Зеленскому.
Не
исключено, что Порошенко может в скором времени покинуть Украину. По
мнению представителя самопровозглашенной Луганской народной республики
(ЛНР) Родиона Мирошника, президент Незалежной и его окружение часто выезжают за границу.
"Порошенко, видимо, просто тренируется, как ему быстро уматывать с Украины", – предположил политик.