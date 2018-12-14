Ангел Victoria’s Secret показала лицо без макияжа. 22-летняя Тейлор Хилл выложила в Instagram снимок, удививший ее поклонников.

"Ангел" Victoria’s Secret показала лицо без макияжа. 22-летняя ТейлорХилл выложила в Instagramснимок, удививший ее поклонников.Манекенщица показалаистинное лицо. Так девушка выглядит дома, когда ее никто не видит. Тейлор непобоялась продемонстрировать подписчикам неидеальную внешность.Так, на фотоХилл позирует перед камерой с темными кругами под глазами, неидеальной кожей сугрями на щеке и на лбу и заросшими бровями.Модель сделалаэто для того, чтобы доказать публике, что "ангелы" Victoria’s Secret, которыхмногие считают эталонами женской красоты, вовсе не столь идеальны, как можетпоказаться на первый взгляд. Они – обычные "земные" женщины со своими недостатками.Поклонники удивились и оцениличестность и смелость Тейлор и поблагодарили ее за то, что она раскрыла имправду. Многие фолловеры признали, что в натуральном виде Хилл выглядит даже лучшеи милее, чем на подиуме.Более того, снимокмодели вдохновил некоторых подписчиков. Они отметили, что фото Хилл позволилоим взглянуть на себе по-другому и прекратить комплексовать из-за внешности.Какписали "Дни.ру", 10 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония British Fashion Awards. Дочеризнаменитой манекенщицы Синди Кроуфорд – Кайе Гербер удалось обойти сильныхсоперниц топ-моделей. Награду ей вручила певица Рита Ора.